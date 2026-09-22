مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بر بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌ها برای ایجاد اشتغال پایدار و خودکفایی اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی در جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان که به میزبانی اداره‌کل بهزیستی مازندران برگزار شد، گفت: آموزش مهارتی، تشکیل تعاونی، حمایت تسهیلاتی و بازاررسانی محصولات تولیدی، چهار محور اساسی برای توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای افزود: همکاری این مجموعه‌ها باید در زمینه آموزش، تشکیل تعاونی و حمایت تسهیلاتی از جامعه هدف بهزیستی متمرکز شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: در حوزه صنایع دستی و مشاغل خانگی، بسیاری از افراد می‌توانند با سرمایه‌ای اندک و در فضای منزل، فعالیت تولیدی راه‌اندازی کنند و زمینه درآمدزایی خانواده‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی را فراهم آورند.

حسینی‌شیروانی افزود: حمایت از این مشاغل باید از مرحله آموزش تا عرضه محصول ادامه داشته باشد و در زمینه آموزش، تشکیل تعاونی، حمایت تسهیلاتی و بازاررسانی محصولات تولیدی جامعه هدف بهزیستی می‌توان در کنار این مجموعه قرار گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به افراد دارای معلولیت و سایر اقشار آسیب‌پذیر گفت: برای توانمندسازی و خودکفایی اقتصادی این افراد باید برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به تشکیل کمیته‌های مختلف در استان افزود: کمیته اقتصادی استان ظرفیت مناسبی برای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه اشتغال، درآمدزایی و ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و شغلی جامعه هدف نهاد‌های حمایتی دارد.

وی ادامه داد: دستگاه‌های مختلف می‌توانند متناسب با وظایف و ظرفیت‌های خود در زمینه آموزش، ایجاد اشتغال، توسعه مهارت‌های حرفه‌ای و افزایش درآمد اقشار آسیب‌پذیر با این کمیته همکاری کنند.

حسینی‌شیروانی همچنین به برنامه‌های حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه معیشت خانوار‌ها اشاره کرد و گفت: طرح‌هایی همچون یسنا برای حمایت از مادران دارای فرزندان زیر ۵ سال و برنامه‌های حمایت از کودکان دچار سوءتغذیه، با هدف حمایت از اقشار نیازمند و ارتقای سطح معیشت خانوار‌ها دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر هدفمند کردن برنامه‌های اشتغال‌زایی افزود: اگر آموزش‌های ارائه‌شده به ایجاد اشتغال و درآمد منجر نشود، هزینه‌های انجام‌شده به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: باید ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در قالب یک بسته هدفمند در کنار یکدیگر قرار گیرد تا آموزش مهارتی به تشکیل تعاونی، پرداخت تسهیلات، حمایت حقوقی و نظارتی و در نهایت تولید و بازاررسانی محصولات منجر شود.

وی با اشاره به ظرفیت بانک‌های توسعه تعاون و رفاه کارگران افزود: این دو بانک می‌توانند در زمینه توسعه تعاونی‌ها و حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا نقش مؤثری ایفا کنند.

حسینی‌شیروانی بر حمایت از تولیدات خانگی و صنایع دستی نیز تأکید کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه‌های عرضه محصولات خانگی و استفاده از ظرفیت‌های بازار برای فروش تولیدات جامعه هدف می‌تواند به رونق مشاغل خرد و افزایش درآمد خانواده‌ها کمک کند.

وی در پایان تأکید کرد: هدف مجموعه دستگاه‌های متولی اشتغال باید به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود برای توانمندسازی افراد، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد و ارتقای قدرت خرید خانوار‌ها باشد تا حمایت‌های انجام‌شده به خودکفایی اقتصادی و بهبود شرایط زندگی جامعه هدف منجر شود.