مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی گفت: بیش از هزار مورد عنوان برنامه امسال در هفته دفاع مقدس در خراسان رضوی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سردار ابوطالب جوان دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: مهمترین این برنامه‌ها تجلیل از پیشکسوتان در روز اول هفته دفاع مقدس است کهدر این مراسم از هفتصد نفر از پیشکسوتان دفاع مقدس جانبازان و ایثارگران در دانشگاه فرهنگیان مشهد تجلیل خواهد شد.

وی افزود: تجلیل از جمعی از مردم مبعوث شده که بیش از دویست شب در تجمعات شبانه مشهد میدانداری کرده‌اند نیز در حاشیه این مراسم برگزار خواهد شد.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی افزود: عطرفشانی گلزار شهدا و ۱۵۹ یادمان ۳۸۸ شهید گمنام مدفون در سراسر خراسان رضوی از دیگر برنامه‌هایی است که در هفته دفاع مقدس در استان برگزار می‌شود.

سردار ابوطالب جوان گفت: هشت یادمان شهدای گمنام نیزدر هفته دفاع مقدس به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی تاکید کرد: دفاع مقدس در امتداد فرهنگ عاشورا و کربلاست و رمز ماندگاری اسلام و نظام و انقلاب فرهنگ ایثار، شهادت و جهاد و مقاومت است.

سردار ابوطالب جوان گفت: انقلابی در درون انقلاب اسلامی اتفاق افتاده است و امروز الگوی جدیدی در خیابان‌ها و جامعه را شاهد هستیم که نشانگر این است که ترکیب افرادی که در حمایت و بیعت با رهبری در کف خیابان هستند گسترش یافته است و شعاع بیشتری از مردم ذیل پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی در کف خیابان و در اجتماعات شبانه گرد هم آمده‌اند.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی گفت: وظیفه ما ثبت حضور مقتدر مردم و مقاومت و ایستادگی در کف خیابان‌ها و حفظ آن در قالب کتب و آثار هنری به صورت عکس، فیلم و پوستر است.

سردار ابوطالب جوان، سرکشی به خانواده شهدا و جمع‌بندی خاطرات خانواده شهدا و تبدیل آن به کتاب را از دیگر وظایف ستاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس اعلام کرد

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی همچنین از مردم دعوت کرد که از سیزده و نیم هکتار باغ موزه دفاع مقدس در کوهسنگی مشهد بازدید کنند.

وی افزود: موزه دفاع مقدس با بیش از شش هزار متر مربع زیربنا پیشرفت پنجاه درصدی دارد که با توجه به شرایط کشور در صورت اختصاص بودجه تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.