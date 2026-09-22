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مدیرآموزش و پرورش مارگون گفت: بیش از ۳ هزار دانشآموز در ۱۶۵ مدرسه این شهرستان سال تحصیلی جدید را آغاز خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد فرنوش پردل مدیر آموزش و پرورش مارگون، با اشاره به آمادگی این شهرستان برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: با برنامهریزیهای انجامشده، تمامی مدارس شهرستان در اول مهر دارای معلم خواهند بود.
وی با اشاره به وضعیت فضاهای آموزشی شهرستان مارگون گفت: در حال حاضر ۱۶۵ مدرسه در سطح شهرستان وجود دارد که از این تعداد، ۳۵ مدرسه دارای ساختمانهای کانکسی و سنگی هستند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان مارگون همچنین از در دست ساخت بودن ۶ فضای آموزشی در شهرستان خبر داد و گفت: چهار مدرسه از این طرحها بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و دو مدرسه نیز با پیشرفت فیزیکی حدود ۶۰ درصد در حال ساخت هستند.
وی درباره اقدامات انجامشده در قالب پروژه مهر نیز اظهار کرد: بیش از ۱۵ مدرسه شهرستان در قالب طرح شهید عجمیان و با همکاری گروههای جهادی رنگآمیزی، شادابسازی و زیباسازی شدهاند تا دانشآموزان سال تحصیلی جدید را در محیطی بانشاط آغاز کنند.
پردل از آمادهسازی بیش از هزار بسته آموزشی و لوازمالتحریر برای دانشآموزان شهرستان نیز خبر داد و افزود: این بستهها با کمک خیران تهیه شده و بهزودی در میان دانشآموزان نیازمند شهرستان توزیع خواهد شد.