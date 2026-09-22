هفتمین آیین ملی تجلیل و تکریم پیشکسوتان جهاد و مقاومت استان قزوین، همزمان با سراسر کشور به صورت ارتباط تصویری برگزار شد.

آیین ملی تجلیل و تکریم پیشکسوتان جهاد و مقاومت در قزوین

آیین ملی تجلیل و تکریم پیشکسوتان جهاد و مقاومت در قزوین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، استاندار در این مراسم گفت: جنگ ما چه در دوران دفاع مقدس هشت ساله و چه امروز، با استکبار جهانی و استعمار است.

محمد نوذری گفت: دشمن علیرغم حضور همه جانبه ایادی استکبار جهانی در میدان جنگ و نبرد، هیچ موفقیتی به دست نیاورد.

وی با اشاره به اقدامات و امکانات دشمن در جبهه امروز اظهار داشت: امروز دنیا شاهد است که دشمن کمترین دستاوردی را در این جنگ به دست نیاورده است.

استاندار ایمان و باور قلبی ملت ایران را عامل پیروزی امروز جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران برشمرد و تاکید کرد: ایمان، مقاومت و صبر، ملت ایران را با همه سلایق و اعتقادات خود، در کنار یکدیگر حفظ کرد.

نوذری توجه به منافع ملی و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی را یکی دیگر از عوامل مهم موفقیت امروز جبهه مقاومت عنوان کرد.

در این مراسم از ۵۰۰ نفر از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت تجلیل به عمل آمد.