مدیرعامل و کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان، هم‌زمان با آغاز هفته دفاع مقدس، با غبارروبی و عطرافشانی گلزار مطهر شهدا، با آرمان های والای شهدا و انقلاب اسلامی عهدی دوباره بستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در این آیین معنوی حاضران با نثار گل و قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهدای گلگون‌کفن هشت سال دفاع مقدس، جنگ دوازده روزه و رمضان ادای احترام کردند و بار دیگر با آرمان‌های والای معمار کبیر انقلاب، رهبر شهید و شهدای گران‌قدر تجدید میثاق کردند.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان، در این آیین معنوی، تقارن هفته دفاع مقدس با آغاز فصل جدیدی از تلاش و کار جهادی را فرصتی برای بازخوانی درس ایثار و فداکاری خواند و اظهار داشت: فرهنگ شهادت و روحیه جهادی، رمز بقا، عزت و استواری ایران اسلامی است. امروز اگر چرخ‌های صنعت نفت و پالایشگاه آبادان در دل تحریم‌ها و سختی‌ها پرقدرت می‌چرخد، بی‌تردید ثمره خون‌های پاکی است که پای استقلال و شرف این آب‌وخاک ریخته شد.

فردین راشدی با تأکید بر اینکه اقتدار صنعتی امروز کشور ریشه در پایمردی شهدا دارد، تصریح کرد: شهدا با ایثار جان خویش، مکتبی از مسئولیت‌پذیری و ایستادگی را برای ما به یادگار گذاشتند. موفقیت‌های خط مقدم جبهه اقتصادی و دستاورد‌های پالایشگاه آبادان در حوزه‌های تولید، پشتیبانی و پایبندی به مسئولیت‌های اجتماعی، تماماً مرهون خون پاک این عزیزان است. نفس کشیدن در جوار مزار مطهر این شهیدان والامقام، نه‌تنها یادآور دین بزرگی است که بر دوش داریم، بلکه نیروی محرکه و انرژی مضاعفی برای ادامه سنگر خدمت‌رسانی به ملت شریف ایران به ما می‌بخشد.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان همچنین به افتخار تاریخی و پیشگامی این مجموعه در عرصه جهاد و ایثار اشاره کرد و افزود: شرکت پالایش نفت آبادان با تقدیم ۲۴۹ شهید والامقام، بالاترین آمار شهدای جامعه صنعت نفت کشور را به خود اختصاص داده است؛ این شناسنامه زرین، نشان‌دهنده آن است که پالایشگاه آبادان همواره در حساس‌ترین گردنه‌های تاریخ از زیر آتش موشک‌های دشمن بعثی تا میدان نبرد تأمین سوخت و بنزین کشور در دوران تحریم پیشگام و فداکارانه در سنگر دفاع از کیان میهن اسلامی ایستاده است.