اعلام داوران هفته ششم لیگ برتر فوتسال
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته ششم لیگ برتر فوتسال مشخص شد.
جمعه سوم مهر
شهرداری ساوه – دایم پناه مشهد
محمدعلی سیاحی-علی اسماعیل سزاری-بهشاد پنجه زاده-محمد نوروزی-محمدرضا فغانی
ناظر: منوچهر نظری
پردیس شهید شیری قزوین-گیتی پسند
سیدمهدی عظیم-محمدامین اکبری-امید ظریفیان-مجید کریمیان-علی اکبر حصاری
ناظر: حسین شاهمرادی
گهر زمین سیرجان-پالایش نفت شازند
ابراهیم مهرابی افشار-مهدی ابراهیمی-محمود طحان-مرتضی وزیری-میلاد مستان
ناظر: علیرضا یگانه
پالایش نفت اصفهان-دلسوختگان قم
حمید سلیمانی-بهادر نظری-ولی الله رضایی-علیرضا حسن زاده-شاهین عباسی
ناظر: علی پورافشار
پالایش بندرعباس-فولاد زرند ایرانیان
حسین امیری-جواد دهقانی-محمد شرونی-محسن وحدانی-حمید محمدرضایی
ناظر: جواد فهیمی راد
نگین تندیس قرچک-سن ایچ ساوه
اسماعیل کمربسته-بهنام نبی پور-هادی ترابی-محمدعلی آقایی-محسن لطفی زاده
ناظر: علیرضا رجبی
مس سونگون ورزقان-فولاد هرمزگان
فرزین صالح-مجید اکبری-مهدی کرد-ناصر کاظمی-علی جوکار
ناظر: ابراهیم مسیبی