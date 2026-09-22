هفتمین آیین سراسری تجلیل از پیشکسوتان و فعالان جهاد و مقاومت در مازندران با تأکید بر حفظ میراث دفاع مقدس و انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفتمین آیین سراسری تجلیل از پیشکسوتان و فعالان جهاد و مقاومت با حضور مسئولان استانی و جمعی از رزمندگان و خانواده‌های ایثارگران برگزار شد. در این مراسم، جایگاه رفیع فرهنگ ایثار و ضرورت تبیین ابعاد مختلف آن در شرایط کنونی کشور مورد تأکید قرار گرفت.

نماینده ولی فقیه در مازندران، در این مراسم با بیان اینکه هر کس دلش با دفاع مقدس باشد، در ثواب آن شریک است، گفت: حفظ این سرمایه بزرگ، حتی مهم‌تر از به دست آوردن اصل آن است.

آیت الله محمدی لائینی با اشاره به لزوم نهادینه کردن ارزش‌های دوران دفاع مقدس در ساختار‌های آموزشی کشور افزود: باید معارف و ارزش‌های دفاع مقدس در متون درسی گنجانده شود تا نسل‌های آینده با ابعاد، خاطرات و عظمت این حماسه ملی بیش از پیش آشنا شوند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران، وصیت نامه‌های شهدا را گنجینه‌ای سرشار از آموزه‌های اخلاقی و دینی دانست و افزود: شهدا در این وصایا بر ولایت‌مداری، نماز اول وقت، حجاب و عفاف و حلال‌خوری تأکید داشته‌اند که چراغ راه امروز ما است.

نماینده ولی فقیه در مازندران، حضور رزمندگان، جانبازان و آزادگان در مدارس و دانشگاه‌ها برای بازگویی خاطرات را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواند و ادامه داد: نشانه اعتقاد راستین انسان در مسیر انقلاب، بیعت با رهبری و قدرشناسی از پیشکسوتانی است که پیشروان این مسیر بوده‌اند.

تفاوت در نگاه؛ روایتی برای نسل نو

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران نیز در این آیین با اشاره به رویکرد متفاوت برنامه‌های امسال هفته دفاع مقدس، گفت: گرامیداشت هفته دفاع مقدس امسال با توجه به شرایط ویژه کشور و حوادث اخیر، رنگ و بوی متفاوتی دارد و باید ابعاد مختلف ایستادگی ملت ایران برای نسل امروز تبیین شود.

سردار احمد برسلانی افزود: ملت ایران در دوره‌های مختلف تاریخی با تکیه بر فرهنگ دفاع مقدس در برابر تهدید‌ها ایستادگی کرده است و امروز شاهد تداوم این فرهنگ در عرصه‌های گوناگون از جمله دفاع، خدمت رسانی و دیپلماسی هستیم.

او با تأکید بر نقش آفرینی اقشار مختلف مردم از کودکان و نوجوانان تا رزمندگان در این حماسه ها، ادامه داد: وظیفه ما امروز این است که این حماسه‌ها را به شیوه‌ای مناسب و تأثیرگذار برای نسل جدید روایت کنیم.

سردار برسلانی گفت: این آیین قدردانی یکی از برنامه‌های محوری هفته دفاع مقدس است که با هدف تکریم پیشکسوتان و انتقال تجربیات گران بهای آن‌ها برگزار شده است.