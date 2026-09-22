یادواره شهدای ایثارگر و پیشکسوتان دفاع مقدس برنامه پایانی کنگره دو هزار و ۷۵۰ شهید در شهرکرد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در راستای بزرگداشت یاد رزمندگان و تبیین ارزش‌های دفاع مقدس، از پیشکسوتان این دوران تجلیل شد.

این مراسم که با حضور سرلشگر ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران اسلامی، برگزار شد، شاهد تجلیل از رزمندگان و پیشکسوتانی بود که سهم بزرگی در صیانت از ارزش‌های انقلاب و دفاع از میهن داشته‌اند.

در این نشست، علاوه بر تجلیل از پیشکسوتان، بر ضرورت تداوم مسیر ارزش‌های دفاع مقدس و نقش اداره‌کل حفظ آثار در بازخوانی و ترویج این میراث ماندگار در استان چهارمحال و بختیاری تأکید شد.