فرمانده سپاه لرستان در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: حضور باشکوه و دشمن‌شکن مردمِ بصیر، دوشادوش رزمندگان میدان، در خیابان‌ها، امتداد همان دفاع مقدس و نماد وفاداری به آرمان‌های شهداست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار نعمت الله باقری فرمانده سپاه استان لرستان به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس پیامی صادر کرد .

متن پیام به شرح زیر می‌باشد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته دفاع مقدس، یادآور ایستادگی و رشادت مردان و زنانی است که با ایمان، اخلاص و ولایت‌مداری، در برابر دشمنان ایران اسلامی ایستادند و حماسه‌ای ماندگار در تاریخ این سرزمین رقم زدند.

فرارسیدن این ایام، فرصتی است تا بار دیگر، عظمت ایثار و فداکاری شهیدان والامقام، جانبازان سرافراز، آزادگان عزیز و رزمندگان غیور هشت سال دفاع مقدس را پاس بداریم؛ همانان که با نثار خون و جان خود، عزت و استقلالِ امروز ایران سرافراز را، تضمین کردند.

امروز دستاورد‌های عزت‌آفرین نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیروزی‌ها و حماسه‌های ماندگار رزمندگان دلاور میدان و خیابان، نتیجه همان روحیه خداباوری و تبعیت از ولایت فقیه است که تبلور آن از دوران پرافتخار هشت سال دفاع مقدس آغاز و در ایام دفاع مقدس دوازده روزه و رمضان به اوج بالندگی خود رسید.

امروز حضور باشکوه و دشمن‌شکن شما مردمِ بصیر، دوشادوش رزمندگان میدان، در خیابان‌ها، امتداد همان دفاع مقدس و نماد وفاداری به آرمان‌های شهداست و جلوه‌ای بی نظیر از شما مردم مبعوث شده ایران اسلامی در برابر چشم جهانیان به نمایش گذاشته است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و امام و قائد شهیدمان و شهدای والامقام، از صبر و صلابت و مجاهدت‌های خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان و حضور پرشور و دشمن‌شکن مردم در میادین و خیابان‌ها، صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

ان شاء الله با هدایت‌ها و رهبری داهیانه مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای (حفظه الله تعالی) راه شهدا چراغ هدایت نسل‌های امروز و فردا و الگوی تمامی رزمندگان و مجاهدان در عرصه‌های دفاعی، علمی، اقتصادی، ورزشی و فرهنگی خواهد بود.