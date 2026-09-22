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نشست خبری تشریح فرآیند و شاخصهای انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی سال ۱۴۰۵ با معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران در حال برگزاری است . در این نشست، مهمترین برنامهها، چالشهای لجستیکی و اقدامات حمایتی دولت برای تسهیل صادرات غیرنفتی کشور تشریح می شود .
به گزارش خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیماامیر روشنبخش با اشاره به اینکه امسال کشور وارد سیامین سالگرد (سه دهه) برگزاری روز ملی صادرات میشود، اظهار داشت: فرآیند ارزیابی و انتخاب برترینهای صادراتی کشور در سه حوزه اصلی کالا، خدمات و شرکتهای دانشبنیان با استقبال گسترده فعالان اقتصادی روبهرو شده است. تاکنون ۲۳۵ متقاضی صادراتی، ۲۷۷ پروژه صادراتی و ۲۶ شرکت دانشبنیان در این دوره ثبتنام کردهاند که نشاندهنده پویایی و ظرفیتهای بالای بخش خصوصی است.
لجستیک، قلب تپنده تجارت / رفع موانع مرزی در گمرک بازرگان
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر اینکه «لجستیک و حملونقل» در حال حاضر حیاتیترین و کلیدیترین موضوع در چرخه تجارت خارجی کشور است، تصریح کرد: دیدهبانی و پایش مستمر پایانههای مرزی به صورت شبانهروزی در حال انجام است؛ در همین راستا مشکلات و توقفهای اخیر در مرز بازرگان برطرف شده و تلاش داریم از تمامی ظرفیتهای گمرکی و مرزی کشور بهرهبرداری حداکثری داشته باشیم.
جهش صادرات خدمات فنی و مهندسی و همافزایی با وزارت نیرو و مجلس
روشنبخش با اشاره به رشد چشمگیر صادرات در حوزه خدمات فنی و مهندسی در سال گذشته، از برنامهریزی ویژه برای تقویت این بخش خبر داد و گفت: با حضور وزیر نیرو، سازوکارهای حمایتی و تسهیلگرانه برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی بهطور جدی پیگیری خواهد شد. همچنین چالشهای قانونگذاری و اصلاح مقررات مخل صادرات را در نشستهای مشترک با رؤسای کمیسیونهای اقتصادی مجلس دنبال میکنیم.
رفع موانع ارزی با همکاری بانک مرکزی
وی احصای دقیق مشکلات صادرکنندگان کالا و خدمات را اولویت اصلی این سازمان دانست و افزود: بخش قابلتوجهی از گرههای تجاری و ارزی صادرکنندگان از طریق تعامل مستقیم با بانک مرکزی برطرف شده و سازمان توسعه تجارت با تمام توان نقش دیدهبانی و پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی را تا حصول نتیجه ایفا خواهد کرد.
رونمایی از «اطلس صادراتی» در روز ملی صادرات
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت در پایان به یکی از مهمترین مأموریتهای ابلاغی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: با تاکید وزیر محترم صمت، «اطلس جامع صادراتی کشور» در حال تدوین نهایی است و در جریان مراسم روز ملی صادرات، همزمان با اجرای طرح ویژه «۷ روز با صادرات»، رسماً از آن رونمایی خواهد شد. سازمان توسعه تجارت متعهد است از تمامی پتانسیلها برای حمایت همهجانبه از تجار و روشن نگهداشتن مشعل تجارت خارجی کشور استفاده کند.