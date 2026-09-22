همزمان با آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس، هزار بسته حمایتی تحصیلی میان دانش‌آموزان جامعه هدف در شهرستان قدس توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهردار شهرقدس گفت:در مراسمی با عنوان جشن عاطفه ها و شعار مهرمقاومت به مناسبت ایام بازگشایی مدارس و همچنین تقارن با هفته دفاع مقدس که به همت مدیریت شهری و مسئولان شهرستان قدس در سالن فرهنگ و هنر این شهرستان اجرا شد،1000بسته حمایتی تحصیلی بین دانش آموزان جامعه هدف توزیع شد.

شهلی افزود:این مراسم در راستای حمایت از دانش آموزان جامعه هدف در آغاز سال تحصیلی جدید و همچنین گرامیداشت شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب و شهید یونا طایفه که از شهدای دانش آموز شهرستان قدس می باشد، برگزار شده است.