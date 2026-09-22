در عملیات هماهنگ مأموران محیط‌زیست و نیروی انتظامی شهرستان درمیان، یک متخلف شکار و صید در شهرستان درمیان خراسان جنوبی دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،سرپرست نمایندگی حفاظت محیط‌زیست شهرستان درمیان گفت: در پی رصد اطلاعاتی و اقدامات پیگیرانه محیط‌بانان این شهرستان، با دریافت دستور قضایی و همکاری مؤثر پرسنل انتظامی شهرستان، بازرسی از منزل یکی از متخلفان در دستور کار قرار گرفت.

رجبی، با اشاره به نتایج این بازرسی غافلگیرانه افزود: در جریان این بازرسی، علاوه بر کشف پوست یک رأس قوچ وحشی که نشان از شکار غیرقانونی این گونه ارزشمند دارد، مجموعه‌ای از تجهیزات شکار و زنده‌گیری شامل یک قبضه سلاح خفیف، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی، یک قبضه سلاح PCP و دو عدد تله مخصوص زنده‌گیری حیات‌وحش کشف و ضبط شد.

سرپرست نمایندگی حفاظت محیط‌زیست شهرستان درمیان، افزود: پرونده این متخلف پس از مستندسازی، تشکیل پرونده اولیه و انجام مراحل قانونی، برای صدور حکم نهایی به مراجع قضایی ارجاع شده است.