به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با رویکرد شناسایی و معرفی تجربه‌های موفق، ایجاد انگیزه، ترویج الگو‌های اثربخش و تقویت مشارکت عمومی و بین‌بخشی برگزار می‌شود و فرصتی برای دیده‌شدن و تقدیر از فعالیت‌های شاخص در حوزه جوانی جمعیت فراهم می‌کند.

بر اساس این فراخوان، ثبت‌نام چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت از پنجم شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا پنجم مهرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

این رویداد در هفت بخش شامل رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان و خانواده‌ها برگزار می‌شود و متقاضیان می‌توانند با توجه به حوزه فعالیت، جایگاه و عملکرد خود، در بخش مرتبط ثبت‌نام کنند.

علاقه‌مندان برای شرکت در چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت می‌توانند با مراجعه به وبگاه ستاد ملی جمعیت به آدرس smj.iripo.ir یا کلیک بر روی لینک ثبت نام ضمن تکمیل فرم مربوط به بخش مورد نظر، نسبت به ثبت‌نام و ارائه اطلاعات و مستندات اقدام کنند.

همچنین سایر اخبار و اطلاعات درباره چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت در شبکه‌های اجتماعی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت به آدرس @setad_melli_jamiat در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

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