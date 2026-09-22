به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان بر ایستادگی ملت ایران در برابر فشارهای بین‌المللی تأکید کرد و گفت: دوران حقارت برای ایرانیان به پایان رسیده است.

آیت‌الله حسینی با اشاره به تداوم نبرد دشمنان با ملت ایران، دو راه پیش روی ملت قرار داد و افزود: تسلیم در برابر دشمن که به مرگ حقارت‌آمیز ختم می‌شود و راه مقاومت که سرانجام آن پیروزی و شهادت در راه خداست؛ راهی که ملت ایران با اقتدار، مقاومت را برگزید.

آیت‌الله حسینی با یادآوری شکوه تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب و انعکاس جهانی آن، بر قدرت معنوی ملت تأکید کرد.

وی همچنین با هشدار نسبت به استراتژی‌های جدید دشمنان، بر لزوم آمادگی کامل در برابر حملات همزمان داخلی و خارجی تأکید کرد.

وی با اشاره به ماهیت تهدیدات فعلی، تصریح کرد که دشمن تلاش می‌کند از طریق ایجاد آشوب‌های داخلی و همزمان با حملات نظامی از بیرون، ثبات کشور را هدف قرار دهد.

آیت‌الله حسینی در ادامه با تأکید بر صلابت ملت ایران، گفت: ما با روحیه کربلایی و عاشورایی در میدان نبرد ایستاده‌ایم و در برابر هیچ دشمنی کوتاه نخواهیم آمد.

وی همچنین وحدت ملی را کلیدی‌ترین عامل پیروزی در نبرد با دشمنان دانست و خواستار هوشیاری مضاعف در برابر حرکات تفرقه‌افکنانه دشمنان داخلی شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هم در این جلسه گفت : همانگونه که رزمندگان ما در دوران جنگ، دشمن را ناکام گذاشتند، امروز نیز اگر وحدت و یکپارچگی ملی را حفظ کنیم، هیچ نیرویی قادر به عبور از خط قرمزهای ما نخواهد بود.

محمدی با اشاره به هوشمندی ملت افزود: جامعه ما به شکلی مثال‌زدنی از فرهنگ مقاومت در برابر جبهه استکبار محافظت کرده و دشمن از قدرت واقعی این فرهنگ غافل مانده است.

وی با یادآوری ایستادگی رزمندگان در دوران جنگ، خاطرنشان کرد : همان‌گونه که دشمن در آن دوران ناکام ماند، امروز نیز حفظ انسجام ملی می‌تواند مانع از عبور هر نیروی متخاصمی از خط قرمزهای کشور شود.

مدیر کل صدا و سیمای استان هم در این آیین گفت: عملیات ویژه با عنوان برنو به‌دستان که با مشارکت فعال مردم صورت گرفت، موجی از واکنش‌ها را در سطح بین‌المللی برانگیخته است.

سید شهریار گنجی افزود: گزارش‌ها حاکی از آن است که این اقدام، فراتر از یک رویداد محلی، به یک پدیده جهانی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: طبق گزارش‌های میدانی، اولین سیگنال‌های این تحول از روستای خیرآباد و با گزارش حضور پروازهای نظامی (هلیکوپتر و هواپیما) در نزدیکی منطقه دریافت شد که همزمان با پخش برنامه‌های ویژه این رویداد از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، بازتاب این خبر در رسانه‌های بین‌المللی به شدت افزایش یافت.

مدیر کل صدا و سیمای استان ادامه داد: این حرکت که با روحیه سلحوری و شجاعت مردم استان همراه شده، بلافاصله پس از پخش ویژه برنامه‌های مربوطه در رادیو و تلویزیون، بازتاب‌های گسترده‌ای در سطح بین‌المللی ایجاد کرد.

گنجی گفت: بر اساس گزارش‌های رسیده، تنها نیم ساعت پس از پخش این برنامه‌ها، رسانه‌های رژیم صهیونیستی واکنش‌های تندی را نشان دادند.

وی اضافه کرد: گسترش دامنه بازتاب‌های این رویداد به بیش از ۱۵۰ کشور جهان رسیده است، تا جایی که حتی واکنش‌های غیرمنتظره‌ای از سوی شخصیت‌های برجسته بین‌المللی مانند دونالد ترامپ نیز گزارش شده است.

گنجی افزود: این تحولات که شوک بزرگی به جریان‌های مخالف و حتی فرادست‌های آمریکایی وارد کرده، موجی از احساس غرور، عزت و اتحاد را در میان مردم لر و تمامی مشارکت‌کنندگان در این جنبش ایجاد نموده است

در پایان این مراسم از دو بازی اندروید سادات خانم و الهام خانم از تولیدات و تالیفات در بحث تولید فضای مجازی و همچنین چهل و شش عنوان کتاب دفاع مقدس رونمایی شد.