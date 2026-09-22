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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: مقاومت مردم، نیروهای مسلح و برکت خون شهیدان، دشمن را ناکام گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در استان در دیدار فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروهای مسلح استان به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره یک کلمه طیبه هستند و امنیت امروز ما مرهون مجاهدتهای آنان است.
آیت الله عبادی افزود: دشمنان همواره از قرآن و اسلام هراس دارند و امروز به برکت مقاومت نیروهای مسلح و خون شهیدان دشمن در باتلاق نقشههای خود مانده و به اهداف شومش دست نیافته است.
امیر سرتیپ دوم ذوالقدر ارشد نظامی آجا در استان نیز گفت: نیروهای مسلح در استان همواره با آمادگی کامل در مقابل هر گونه تحرکات و دسیسههای دشمن ایستادهاند و آماده حمایت از مردم با بصیرت در میدانها هستند.