به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ صادقی‌پور گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از منازل در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۱۷ جوادیه، موضوع در کمیسیون پیشگیری از سرقت مطرح و مأموران با انجام بررسی‌های تخصصی و دریافت آموزش‌های لازم، شناسایی و دستگیری سارق را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با بررسی صحنه‌های سرقت و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته، موفق به شناسایی چهره سارق شدند و مشخصات وی در اختیار واحد‌های گشتی قرار گرفت.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: مأموران در جریان گشت‌زنی، فردی را که با مشخصات به‌دست‌آمده مطابقت داشت و یک کوله‌پشتی نیز به همراه داشت، مشاهده و به وی مشکوک شدند.

صادقی‌پور افزود: مأموران بلافاصله متهم را متوقف و در بازرسی از کوله‌پشتی وی، تعدادی از اموال مسروقه به همراه ابزار و ادوات مخصوص تخریب قفل منازل و باز کردن در‌ها را کشف کردند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: متهم پس از انتقال به کلانتری و در جریان تحقیقات پلیسی، به ارتکاب جرم اعتراف کرد و مدعی شد تاکنون مرتکب ۷ فقره سرقت از منازل شده است.

وی افزود: در ادامه تحقیقات و با دعوت از یکی از شاکیان، مشخص شد تعدادی از اموال منزل وی از جمله یک دستگاه تلویزیون و جاروبرقی، توسط متهم به سرقت رفته است.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان گفت: برای متهم پرونده تشکیل و وی پس از تکمیل تحقیقات، برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.