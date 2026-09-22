مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از آغاز ثبت‌نام و ارسال آثار به پانزدهمین جشنواره ملی رضوی یزد خبر داد و گفت: سامانه ثبت‌نام و بارگذاری آثار این رویداد برای حضور فیلم‌سازان و علاقه‌مندان سراسر کشور فعال شده است و ارسال آثار تا ۵ آبان ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حجت‌الاسلام عباس دانشی از آغاز ثبت‌نام و ارسال آثار به پانزدهمین جشنواره ملی رضوی یزد خبر داد و گفت: سامانه ثبت‌نام و بارگذاری آثار این رویداد برای حضور فیلم‌سازان و علاقه‌مندان سراسر کشور فعال شده است و ارسال آثار تا ۵ آبان ماه ادامه دارد.وی با اشاره به جایگاه جشنواره رضوی در ترویج فرهنگ و معارف رضوی اظهار کرد: جشنواره ملی رضوی فرصتی ارزشمند برای شناسایی، حمایت و معرفی ظرفیت‌های هنری و سینمایی کشور در حوزه فرهنگ رضوی است و استان یزد نیز با افتخار میزبان این رویداد ملی خواهد بود.

وی افزود: فیلم‌سازان و علاقه‌مندان سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به سامانه جشنواره، فرم تقاضای شرکت در جشنواره را تکمیل کرده و آثار خود را مطابق مقررات و زمان‌بندی اعلام‌شده در سامانه بارگذاری کنند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد با تأکید بر اهمیت حضور گسترده هنرمندان در این جشنواره تصریح کرد: امیدواریم با استقبال فیلم‌سازان و هنرمندان سراسر کشور، شاهد ارائه آثار فاخر و خلاقانه با محوریت فرهنگ رضوی باشیم و این آثار بتوانند جلوه‌های متنوعی از ارادت مردم و هنرمندان به حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) را به تصویر بکشند.

وی ادامه داد: برگزاری این جشنواره در یزد، علاوه بر تقویت جریان تولید آثار هنری با موضوع فرهنگ رضوی، زمینه‌ای برای تعامل و هم‌افزایی میان هنرمندان، فیلم‌سازان و فعالان فرهنگی کشور فراهم خواهد کرد.