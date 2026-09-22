با حضور وزیر آموزش‌وپرورش در آیین «مهر کریمانه» به یاد دانش‌آموز شهید ماکان نصیری در مدرسه پروین اعتصامی شهرستان بهارستان، موضوع عدالت آموزشی و شتاب‌بخشی به توسعه و تکمیل فضا‌های آموزشی این شهرستان مورد تأکید قرار گرفت.

تأکید بر عدالت آموزشی و شتاب‌بخشی به توسعه فضا‌های آموزشی

تأکید بر عدالت آموزشی و شتاب‌بخشی به توسعه فضا‌های آموزشی



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، صبح امروز، همزمان با آغاز سال تحصیلی و در آیین «مهر کریمانه» به یاد دانش‌آموز شهید ماکان نصیری، با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، در مدرسه پروین اعتصامی شهرستان بهارستان، موضوع عدالت آموزشی و شتاب‌بخشی به توسعه و تکمیل فضا‌های آموزشی این شهرستان مورد تأکید قرار گرفت.

حسن قشقاوی، نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، در آیین «مهر کریمانه» که به یاد دانش‌آموز شهید پیشتاز ماکان نصیری در مدرسه پروین اعتصامی بهارستان برگزار شد، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزشی و کاهش فاصله سرانه آموزشی در مناطق جنوب‌غرب استان تهران تأکید کرد.

قشقاوی با اشاره به وضعیت سرانه آموزشی شهرستان‌های استان تهران، گفت: بهارستان از جمله مناطقی است که با کمبود جدی فضای آموزشی مواجه است و توسعه مدارس در این منطقه باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با قدردانی از اقدامات فرمانداری، شهرداری‌ها، سازمان نوسازی مدارس و اداره‌کل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران، اظهار کرد: پروژه‌های متعددی برای توسعه فضا‌های آموزشی در بهارستان در دست اجراست و لازم است این طرح‌ها با سرعت بیشتری به مرحله بهره‌برداری برسند.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژه‌های مدرسه‌سازی در این شهرستان، بر ضرورت کوتاه‌شدن زمان اجرای طرح‌ها تأکید کرد.

وی از مسئولان آموزش‌وپرورش و نوسازی مدارس خواست پروژه‌هایی را که در حال حاضر در دست اجرا هستند، با سرعت بیشتری تکمیل کنند تا مدارس جدید هرچه زودتر در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

قشقاوی با قدردانی از آغاز عملیات عمرانی مدرسه در این منطقه، خواستار تکمیل سریع‌تر پروژه شد و تأکید کرد: توسعه فضای آموزشی در مناطق پرجمعیت بهارستان باید در اولویت قرار گیرد.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی درباره عدالت آموزشی، گفت: تحقق عدالت آموزشی باید با دسترسی دانش‌آموزان مناطق مختلف به فضای آموزشی مناسب مورد توجه قرار گیرد.

قشقاوی همچنین از همکاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، شورا‌های اسلامی، فرمانداری و مجموعه آموزش‌وپرورش برای اجرای پروژه‌های آموزشی در منطقه قدردانی کرد.

آغاز «مهر کریمانه» با اهدای بسته‌های دانش‌آموزی

در بخش دیگری از این مراسم، آیین مهر کریمانه به یاد دانش‌آموز شهید ماکان نصیری برگزار شد.

قشقاوی با اشاره به همزمانی این مراسم با آغاز سال تحصیلی، بر ضرورت حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و فراهم‌کردن زمینه ادامه تحصیل آنان تأکید کرد.

پیشنهاد برگزاری مسابقه ملی درباره پروین اعتصامی

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نام‌گذاری مدرسه به نام پروین اعتصامی، پیشنهاد کرد: مسابقه‌ای فرهنگی و آموزشی با محوریت شناخت شخصیت و آثار این شاعر برای دانش‌آموزان برگزار شود.

وی گفت: می‌توان این برنامه را در سطح ناحیه آموزش‌وپرورش برگزار کرد و از دانش‌آموزان برگزیده نیز تقدیر به عمل آورد.

قشقاوی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی مدارس منطقه، بر ضرورت توجه همزمان به توسعه فضا‌های آموزشی و فعالیت‌های فرهنگی دانش‌آموزان تأکید کرد.

در این برنامه، اهدای حدود ۳ هزار بسته حمایتی دانش‌آموزی به دانش‌آموزان نیازمند استان تهران در دستور کار قرار گرفت.