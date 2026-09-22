خانه هنرهای عمومی شهرداری کرمان برای توسعه هنرهای شهری، انتقال تجربه بین هنرمندان و بهره‌گیری از ظرفیت هنرهای بومی در طراحی و ساخت نمادهای شهری، آغازبکار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون محیط‌زیست و خدمات‌شهری شهردار کرمان در این آیین آغازبکارخانه هنرهای عمومی شهرداری کرمان در کارخانه نوآوری گفت: شهر کرمان و شهرداری باید از ساخت نمادهای( اِلِمان‌های) شهری که با فلز و فایبرگلاس و دیگرمصالح نامانوس با طبیعت و پیشینه معماری شهر کرمان انجام می‌شود، فاصله بگیرد.

ربانی افزود: تلاش شده از تجارب بدست آمده در ساخت این خانه ، فرایند ساخت نمادهای( اِلِمان‌های)شهر به سمت استفاده از مصالحی مانند آجر، خشت خام، چوب و ... در پیوندبا زیست‌بوم و تاریخ کهن این شهر هدایت شود.

معاون محیط‌زیست و خدمات‌شهری شهرداری کرمان، ادامه داد: خانه هنرهای بومی و برگزاری کارگاه‌های مختلف در این خانه برای استفاده از تجارب هنرمندان و آموزش آنها و اجرای کارهای فاخر هنری در شهر کرمان راه‌اندازی می‌شود.

معاون سیما و منظرِ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان هم گفت: هر نوع هنری که محل بروز و اکران آن در یک مکان عمومی مثانند بوستان، پیاده‌رو، تالار و یا سالن اجتماعات باشد، هنر عمومی است.

عماد محسنی تکلو، افزود: تفاوت عمده‌ هنر عمومی با بقیه هنرها در نوع ارتباط با مخاطب است؛ زیرا افراد وقتی که می‌خواهند به قصد دیدن یک تئاتر یا هر نوع هنر شناخته‌شده دیگری بروند برای دیدن آن برنامه‌ریزی می‌کنند و به سمت آن مقصد می‌روند.

وی ادامه داد: اما وقتی با یک هنر عمومی مواجه می‌شوند، بدون برنامه‌ریزی قبلی هنگام خرید یا رفتن سرکار از محل اکران آن عبور می‌کنند یا با یک مجسمه شهری روبه‌رو می‌شوند.

معاون سیما و منظرِ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان درباره دو بخش عمده هنرهای عمومی شهرداری کرمان گفت: در این خانه، بخش اول، بر آموزش هنرهای عمومی که تجربه شده و تخصصی در آنها وجود دارد، برنامه‌ریزی شده و بخش دوم هم، کسب تجربه عملی در کارگاه‌های آموزشی است .

بگفته وی: در این راستا اولین کارگاهی که برای امتحان و آزمون و خطا در این خانه برگزار شده، کارگاه خشت‌ِ خام بود که تجربه ارزشمندی بود و تولیدات خوبی انجام شد.