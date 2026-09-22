معاون نظارت بر امور زندان‌های دادگستری استان تهران گفت: سرانه فضای هر زندانی، در حالی که طبق ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت باید ۱۳ مترمربع باشد، اکنون به حدود چهار مترمربع رسیده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، یونس طرهانی معاون نظارت بر امور زندان‌های دادگستری استان تهران در نشست نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی با رئیس کل و معاونان دادگستری استان تهران گفت: سیاست‌های حبس‌زدایی در استان دنبال شده است؛ به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۲ هزار زندانی از نهادهای ارفاقی بهره‌مند و از زندان آزاد شده‌اند.

معاون نظارت بر امور زندان‌های دادگستری استان تهران گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، میزان ورودی پرونده‌های کیفری در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.

طرهانی مشکلات حوزه زندان را در دو بخش قانون‌گذاری و اعتبارات و مسائل مالی عنوان کرد و یکی از مهم‌ترین چالش‌های قانونی را وضعیت محکومان به اعدام، به‌ویژه محکومان جرایم مواد مخدر، اعلام کرد.

وی در پایان، بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد.