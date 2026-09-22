به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه مستند امروز ساعت ۱۴ از «رازهای زندگی جانوران» می گوید.

این مستند نگاهی دارد به سازگاری‌ها و مهارت‌های شگفت‌انگیز جانوران در طبیعت.

شبکه نهال «کارنامه» را امشب ساعت ۲۲ پخش می‌کند.

این فیلم داستان دختر بچه بازیگوش و سربه هوایی است که با شیطنت‌ها و خرابکاری‌هایش، پدر و مادر و معلمانش را به ستوه آورده است.

«ضدگلوله» پنجشنبه، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش و روز بعد ساعت ۹ بازپخش می‌شود.

این فیلم داستان مردی در دهه ۶۰ است که پس از تشخیص ابتلا به یک بیماری لاعلاج، تصمیم می‌گیرد به جبهه‌های جنگ برود.

شبکه تماشا فصل دوم مجموعه تلویزیونی «مشاور» را هر روز ساعت ۱۷ پخش می‌کند.

تاکید بر حل و فصل مشکلات خانوادگی از مسیر گفت‌و‌گو، همدلی و مشاوره محور این برنامه است.