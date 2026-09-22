امام جمعه اهل سنت کیش، با تاکید بر ضرورت قدردانی از خانواده‌های شهدا، گفت: راه شهیدان، راه امامین انقلاب است و حفظ عزت کشور در گرو ادامه مسیر آنان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس در مراسم غبار روبی مزار شهدای گمنام در مسجد امام حسن (ع)، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: شهدا برای عزت کشور از جان و مال خود گذشتند و امروز وحدت و همدلی مردم می‌تواند مسیر آنان را ادامه دهد.

او افزود: مردم ایران مدیون شهدا هستند که برای حفظ عزت کشور، جان و مال خود را فدا کردند.

امام جمعه اهل سنت کیش، وحدت و همدلی را از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز برشمرد و گفت: تنها با ادامه راه شهدا و حفظ وحدت می‌توان مسیر عزت کشور را دنبال کرد.