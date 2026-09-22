سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، از بازداشت سه سارق لوازم و محتویات خودرو در محدوده شهرزیبا خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد افشار گفت: مأموران کلانتری ۱۳۳ شهرزیبا هنگام گشت‌زنی در حوزه استحفاظی، در خیابان بهار جنوبی به یک دستگاه خودروی کوئیک که به‌صورت دوبل در کنار خودرو‌های پارک‌شده متوقف شده بود، مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران در بررسی اولیه مشاهده کردند یک زن داخل خودرو حضور دارد و دو نفر دیگر در حال سرقت لاستیک‌های یک دستگاه پژو ۲۰۷ هستند که سارقان به محض مشاهده مأموران، با رها کردن اموال سرقتی و خودرو، از محل متواری شدند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: مأموران بلافاصله عملیات تعقیب و گریز را آغاز کردند، اما متهمان در دقایق نخست موفق به فرار شدند. با این حال، مأموران با بهره‌گیری از اطلاعات به‌دست‌آمده، بررسی شیوه و شگرد سرقت و انجام اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی هویت متهمان و مخفیگاه آنان شدند.

افشار ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی ضربتی، هماهنگ و غافلگیرانه، ساعاتی پس از وقوع سرقت به مخفیگاه متهمان مراجعه کرده و هر سه نفر را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به کشف اموال مسروقه در جریان این عملیات گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، سه دستگاه ضبط و باند خودرو و همچنین چهار حلقه رینگ و لاستیک کشف شد.

وی افزود: همچنین در بازرسی از خودروی کوئیک که در محل سرقت رها شده بود، دو حلقه رینگ و لاستیک متعلق به خودروی پژو ۲۰۷ نیز کشف شد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ خاطرنشان کرد: متهمان در جریان تحقیقات پلیسی به جرم خود اعتراف کرده و اقرار کردند که تاکنون مرتکب ۳۰ فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو شده‌اند.

افشار با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره ارتباط متهمان گفت: مشخص شد هر سه متهم با یکدیگر نسبت خانوادگی داشته و از اعضای یک خانواده و بستگان یکدیگر هستند.