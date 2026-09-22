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شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی با لغو ممنوعیت انتقال دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی (Ph.D.)، شرایط جدید انتقال و میهمانی دانشجویان این مقاطع را تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بر اساس این مصوبه، انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبدأ و مقصد و با رعایت شرایط تعیینشده امکانپذیر است. متقاضی باید حداقل یک نیمسال تحصیلی را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد، ادامه تحصیل وی از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد و حداقل نیمی از واحدهای دوره برای گذراندن در دانشگاه مقصد باقی مانده باشد.
مطابق این مصوبه، انتقال از دانشگاههای غیردولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است؛ اما انتقال از دانشگاههای دولتی به غیردولتی با رعایت ضوابط و موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد بلامانع خواهد بود. درخواست انتقال نیز باید حداقل شش هفته پیش از آغاز نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدأ ارائه شود. انتقال در هر مقطع تحصیلی فقط یکبار مجاز است و تمامی واحدهای گذراندهشده و سوابق آموزشی دانشجو در دانشگاه مبدأ، در کارنامه دانشگاه مقصد ثبت خواهد شد.
میانگین نمرات دانشجو باید در مقطع کارشناسی ارشد حداقل ۱۵ و در مقطع دکتری تخصصی حداقل ۱۶ باشد و نمره آزمون ورودی وی در سال پذیرش، از نمره آخرین فرد پذیرفتهشده در همان رشته و سهمیه در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.