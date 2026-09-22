بازی‌های ناگویا، با رویکرد مبتنی بر ارزیابی ریسک و اطلاعات وارد مرحله اجرای برنامه مبارزه با دوپینگ شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، آژانس بین‌المللی نمونه گیری (ایتا) از اجرای برنامه جامع و مستقل مبارزه با دوپینگ بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ خبر داد؛ برنامه‌ای که با محوریت ارزیابی ریسک و نمونه‌گیری مبتنی بر اطلاعات طراحی شده است.

بر اساس اعلام"ایتا"، این نهاد با مأموریت شورای المپیک آسیا، مسئول توسعه و اجرای مستقل برنامه مبارزه با دوپینگ این بازی‌هاست و در این زمینه با کمیته برگزاری بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا و آژانس مبارزه با دوپینگ ژاپن (جادا) همکاری می‌کند.

این برنامه شامل تدوین ارزیابی ریسک اختصاصی بازی‌ها و برنامه توزیع نمونه‌ها، اجرای برنامه نمونه گیری پیش از بازی‌ها، انجام نظارت و کنترل‌های داخل و خارج از مسابقات، مدیریت معافیت‌های استفاده درمانی (TUE)، پشتیبانی از فعالیت‌های اطلاعات و تحقیقات، ذخیره‌سازی بلندمدت نمونه‌ها و بازآزمایی و همچنین مدیریت مستقل نتایج احتمالی تخلفات مقررات مبارزه با دوپینگ است.

بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، حدود ۲۳۵۰ نمونه در جریان بازی‌ها جمع‌آوری خواهد شد. نمونه‌گیری توسط "جادا" و تحت نظارت "ایتا" انجام می‌شود و نمونه‌ها در آزمایشگاه مورد تأیید آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) در توکیو مورد تجزیه‌وتحلیل قرار خواهند گرفت.

"ایتا" اعلام کرده است که برنامه مبارزه با دوپینگ این بازی‌ها بر پایه یک رویکرد مبتنی بر ریسک و اطلاعات اجرا می‌شود؛ رویکردی که در آن ارزیابی ریسک، برنامه‌ریزی توزیع نمونه‌ها و بهره‌گیری از اطلاعات و یافته‌های تحقیقات، در کنار فرآیند نمونه‌گیری و آزمایش، به‌صورت یکپارچه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین تیمی از کارشناسان "ایتا" در محل برگزاری بازی‌ها حضور خواهد داشت تا بر اجرای برنامه، رعایت الزامات و تصمیم‌گیری‌های عملیاتی مرتبط با مبارزه با دوپینگ نظارت کند. تیم ناظر مستقل آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ نیز اجرای برنامه را به‌صورت مستقل ارزیابی خواهد کرد.

منبع: آژانس بین‌المللی نمونه گیری (ITA)، ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶.