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در نشست کارگروه سیب اشنویه، اتاق سیب این شهرستان با هدف بازاریابی و توسعه صادرات تشکیل و دبیر این اتاق نیز تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، در این نشست مسائل و چالشهای تولید، فروش و بازاررسانی سیب بررسی و با تشکیل اتاق سیب اشنویه به دبیری طاهر کاشخی موافقت شد.
توسعه بازارهای داخلی و خارجی و بازاریابی مؤثر برای محصول سیب اشنویه بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی اتاق سیب تعیین شد.
همچنین مقرر شد با مکاتبه و پیگیری از استاندار آذربایجانغربی و دستگاههای اجرایی و متولیان مرتبط، برنامه اقدام فوری برای ساماندهی بازار و رفع مشکلات فروش سیب اشنویه تدوین و پیگیری شود.
همچنین مقرر شد نشست تخصصی استانی با محوریت صادرات سیب برگزار شده و در ادامه، همایشها، جشنوارهها و نشستهای تخصصی با هدف معرفی ظرفیتهای تولیدی، تجاری و صادراتی سیب اشنویه برگزار شود.
استفاده حداکثری از ظرفیتهای معاونت ریاستجمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداری آذربایجانغربی برای ایجاد ارتباط با سفارتخانهها، تجار و بازارهای هدف خارجی و فراهمسازی زمینه توسعه صادرات سیب از دیگر محورهای مصوبات این نشست بود.
برنامهریزی برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بهویژه در حوزه فرآوری سیب، با هدف کاهش خامفروشی، افزایش ماندگاری محصول و ایجاد ارزش افزوده بیشتر نیز در دستور کار قرار گرفت.
همچنین مقرر شد نمایندگان رسانهها به ترکیب اتاق سیب افزوده شوند تا ظرفیت اطلاعرسانی، مطالبهگری، معرفی توانمندیهای شهرستان و بازاریابی رسانهای محصول تقویت شود.