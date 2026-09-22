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رئیس اداره حقوقی حفاظت محیط زیست گیلان از خلع ید بیش از ۲۹ هزار مترمربع از زمینهای دولتی، تخریب سازهها و محکومیت ۸ میلیارد ریالی اجرتالمثل ایام تصرف برای متهم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رضا طورچیان گفت: در پی تجدیدنظرخواهی ادارهکل حفاظت محیط زیست گیلان نسبت به دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی کیاشهر در خصوص تصرف ۲۹ هزار و ۸۰۰ مترمربع زمین دولتی در پارک ملی خشکی ـ دریایی بوجاق، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان پس از بررسی مدارک و مستندات پرونده، رأی قطعی خود را صادر کرد.
وی افزود: دادگاه تجدید نظر استان برای این پرونده، حکم خلع ید، قلع و قمع اعیانی و مستحدثات بنا شده در عرصه و محکومیت مالی برای متصرف شامل مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف و هزینههای دادرسی و کارشناسی به مبلغ ۸ میلیارد و ۷۶۹ میلیون و ۳۶۰ هزار ریال صادر کرد.
رئیس اداره حقوقی حفاظت محیط زیست گیلان گفت: بر اساس مصوبه شماره ۲۳۲ شورای عالی حفاظت محیط زیست و در چارچوب مواد ۳ و ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مناطق چهارگانه شامل پارکهای ملی، مناطق حفاظتشده، پناهگاههای حیات وحش و آثار طبیعی ملی، تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارند و با هر گونه دخل و تصرف و یا تغییر کاربری در این عرصهها برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.