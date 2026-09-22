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صبح امروز محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به همراه جمعی از مسئولان وزارت بهداشت یک خط تولید جدید برای تعدادی از داروهای مورد نیاز در کشور را افتتاح کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آیین افتتاح این خط تولید دارویی اظهار کرد: جنگ اصولی دارد، اما، دشمن ما جنایت انجام داد. در اصول جنگ بیمارستانها و مدارس نباید بمباران شود. اما دشمن ما دقیقا این اقدام را انجام داد. میناب و لامرد را نباید فراموش کرد.
وی گفت: ۱۶ کارخانه دارویی ما آسیب دید. حدود ۷۳ بیمارستان و بیش از ۲۰۰ مرکز بهداشتی و ۳۰۰ آمبولانس ما آسیب دید اما، کار ما این است با علم و دانش و با تمام وجود از ایرانمان دفاع کنم.
وزیر بهداشت ادامه داد: در بحث دارو موظفیم به سمت تأمین نیازها برویم. اکنون اگر کمبودی هست باید آن را حل کنیم. دروغ میگویند که دارو تحریم نیست. در ۶ یا ۷ ماه گذشته به جز یک بار، هیچ محموله دارو وارد کشور نشده. البته ما از طرق دیگر جبران میکنیم و هنر ما در جنگ همین بوده است.
به گفته ظفرقندی، داروهای اساسی و ضروری کمبود در قبل از شروع جنگ بیشتر از الان است.
وزیر بهداشت ادامه داد: آن زمان قبل جنگ ۶۴ قلم کمبود داشتیم و اکنون چیزی حدود ۳۰ تا ۳۲ قلم دارو کمبود داریم. ما باید برای کشورمون با تمام وجود بایستیم.
بر اساس این گزارش، ظرفیت تولید روزانه این خط شامل ۶۶ هزار عدد شربت ۶۰ سیسی، ۳۵ هزار عدد شربت ۲۴۰ سیسی و ۳۰ هزار عدد شربت ۱۲۰ سیسی است که با بهرهبرداری از آن، بخش مهمی از نیازهای دارویی بازار سلامت کشور در حوزه مایعات خوراکی تأمین خواهد شد.
در این مراسم، مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، سعید اوحدی مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران، حجت الاسلامابوترابی فرد خطیب نماز جمعه تهران، دکتر معتمدیان استان دار تهران و جمعی از خانواده شهدا حضور داشتند.