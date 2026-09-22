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جلسه بررسی نحوه واگذاری سهام متعلق به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و شرکتهای تابعه آنها با استفاده از ظرفیتهای سازمان خصوصیسازی، به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل سازمان خصوصیسازی و با حضور سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، جمعی از مدیران ارشد آن سازمان و اعضای هیأت عامل سازمان خصوصیسازی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خصوصی سازی، جلسه بررسی نحوه واگذاری سهام متعلق به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و شرکتهای تابعه آنها، روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل سازمان خصوصیسازی، در محل این سازمان برگزار شد.
در این نشست که با حضور سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، جمعی از مدیران ارشد آن سازمان و اعضای هیأت عامل سازمان خصوصیسازی برگزار شد، موضوع واگذاری سهام متعلق به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و شرکتهای تابعه آنها با استفاده از ظرفیتهای سازمان خصوصیسازی، در راستای اجرای بندهای «پ» و «ت» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، حاضران ضمن بررسی ابعاد و موضوعات مرتبط با واگذاری سهام، به تبادل نظر درخصوص الزامات و فرآیندهای اجرایی آن پرداختند و در پایان مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی پس از بررسی موضوعات مطرحشده در هیأت امنای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، نتایج و موارد مورد نظر را به منظور انجام اقدامات بعدی به سازمان خصوصیسازی منعکس کند.