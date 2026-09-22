رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان فیروزکوه اعلام کرد بیمه‌شدگان صندوق روستایی این سازمان برای بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ای خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی، ملزم به رعایت فرآیند نظام ارجاع هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عیسی عابدی گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران، بیمه شدگان صندوق روستایی این سازمان، جهت بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ای خدمات سطوح تخصصی و فوق تخصصی ملزم به رعایت فرآیند نظام ارجاع هستند .

وی افزود: بر این اساس لازم است این گروه از بیمه شدگان ابتدا به مرکز خدمات جامع سلامت محل زندگی خود مراجعه کرده و در صورت نیاز به دریافت خدمات سرپایی در سطوح تخصصی و فوق تخصصی، با رعایت مسیر ارجاع به سطح بالاتر مراجعه کنند.

رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان فیروزکوه بیان کرد: ویزیت پزشک متخصص، داروها و خدمات بیمه‌ای تجویز شده برای بیمه شدگان صندوق روستایی تحت پوشش این سازمان صرفاً در صورت رعایت مسیر نظام ارجاع، در تعهد خواهد بود.