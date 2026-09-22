به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ابراهیمی افزود: پس از ۱۹ سال تلاش و کوشش زمینه‌ها برای ثبت جهانی سیراف فراهم شده است.

وی گفت: اکنون در حال مرمت، بهسازی، پاکسازی، حفاظت، نورپردازی و مبلمان شهری بندر سیراف هستیم.

ابراهیمی افزود: بعد از سال‌ها پیگیری از بین ۵۴ اثر بندر سیراف در نوبت ثبت در شورای سیاستگذاری ثبت میراث جهانی قرار گرفت.

بندر سیراف، یکی از برجسته‌ترین و مهم‌ترین بنادر باستانی خلیج فارس، در دوره ساسانی و صدر اسلام تا قرن پنجم هجری قمری، نقشی محوری در شبکه تجارت جهانی ایفا می‌کرد.

این بندر که در فاصله ۳۵ کیلومتری شرق عسلویه و حدود ۲۳۵ کیلومتری بوشهر قرار دارد، مرکز فعالی برای صادرات کالا‌ها و تولیدات ایرانی به مناطق دوردست از جمله شرق آفریقا، سواحل مکران، شبه‌قاره هند و حتی سواحل جنوبی چین بود و در مقابل، کالا‌های چینی، هندی و آفریقایی را به خلیج فارس می‌آورد.