وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از طرح «آتف» (آزمایشگاه تحقیقاتی فردی) با هدف تمرکززدایی و حمایت ویژه از پژوهشگران پیشرو رونمایی کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در شصت‌ودومین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها که امروز به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار شد، سید مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، با تبیین چالش‌های پیش‌روی نظام آموزش عالی، بر ضرورت گذار از ساختارهای سنتی به سمت مدل‌های چابک تأکید کرد.

رقابت منطقه‌ای و بحران سرمایه علمی

ابطحی با اشاره به ضرورت دستیابی به رتبه چهاردهم تولیدات علمی جهان، از روند رشد منفی در سال‌های اخیر هشدار داد. وی با مقایسه وضعیت علمی ایران با رقبای منطقه‌ای، از رشد ۶۷ درصدی عربستان و ۴۳ درصدی ترکیه سخن گفت و بر لزوم تثبیت رشد ۸ درصدی سالانه تأکید کرد. وی همچنین پدیده «مهاجرت غیرفیزیکی» محققان را عاملی در از دست رفتن ثروت علمی کشور دانست.

انتقاد از ساختارهای کپی‌برداری شده

معاون پژوهشی وزارت علوم، ساختارهای فعلی پژوهش در ایران را «کپی‌برداری‌شده از الگوهای آموزشی» خواند و افزود این مدل‌ها به‌دلیل ماهیت بوروکراتیک، مانع نوآوری و چابکی پژوهشگران شده است. او تأکید کرد که تمرکز باید از «نام پژوهشکده‌ها» به سمت «توانمندی پژوهشگران» تغییر یابد.

طرح «آتف» و حمایت‌های مالی هدفمند

ابطحی درباره جزئیات طرح «آتف» (آزمایشگاه تحقیقاتی فردی) گفت: این طرح که در مرحله نخست با ۱۱۲ پژوهشگر برتر آغاز شده، هدف‌گذاری کرده است تا در بلندمدت ۱۰۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی برتر ایجاد کند. بر اساس این طرح، حمایت‌های مالی می‌تواند در مراحل بعدی به ۵ میلیارد تومان در سال برسد.

پیوند دانشگاه با مسائل کلان ملی

در بخش پایانی، ابطحی از تشکیل «دبیرخانه حل مسائل کلان کشور» خبر داد. وی اعلام کرد که با هدف تبدیل دانشگاه‌ها به مراکز حل بحران، از هفته آینده ۱۷ طرح کلانِ وزارت نیرو به دانشگاه‌های کشور واگذار خواهد شد تا ظرفیت علمی کشور در خدمت چالش‌های استراتژیک همچون آب و انرژی قرار گیرد.