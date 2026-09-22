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فرمانده سپاه ناحیه خرمآباد از اجرای ۱۴ برنامه شاخص شهرستانی و ۱۶۰ برنامه محلهمحور در مساجد و پایگاههای مقاومت به مناسبت چهل و ششمین سالگرد دفاع مقدس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده سپاه ناحیه خرمآباد در نشست خبری هفته دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس با تأکید بر اهمیت تبیین فرهنگ جهاد و شهادت برای نسل جوان، از اجرای ۱۷۴ برنامه متنوع با رویکردی جدید خبر داد.
سرهنگ منصور کریمیفر افزود: در این هفته، مراسم تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و خانوادههای معظم شهدا در اولویت قرار دارد و برنامههای علمی و فرهنگی ویژهای نیز برای دانشآموزان، دانشجویان و طلاب اجرا خواهد شد. در کنار این اقدامات، برنامههایی نظیر غبارروبی گلزار شهدا، پیادهروی خانوادگی و مسابقات ورزشی برای مشارکت عموم مردم پیشبینی شده است. همچنین با رویکردی نو، یادوارههای شهدا و برنامههای «آبروی محله» در نقاط پرتردد شهر نظیر خیابان انقلاب، چهارباغ و میدانهای امام(ره) و امام حسین(ع) برگزار میشود و بخش ویژهای نیز به تبیین نقش زنان و خانواده در دوران دفاع مقدس اختصاص یافته است.
سرهنگ کریمیفر در پایان با اشاره به ضرورت آموزش همگانی، توجه به مباحث پدافند غیرعامل را از محورهای اصلی برنامههای امسال دانست و از عموم مردم، اصناف و اقشار مختلف دعوت کرد تا در این برنامهها مشارکت فعال داشته باشند.