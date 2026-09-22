نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز که به صورت مجازی برگزار شد، محمد میرزایی را به عنوان ناظر در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با رای نمایندگان همچنین عباس بیگدلی و اسفندیار عبداللهی به عنوان اعضای ناظر در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی انتخاب شدند. نادرقلی ابراهیمی نیز به عنوان عضو ناظر در شورای عالی آب انتخاب شد. در ادامه، محمد بیات و قاسم روانبخش نیز با رای نمایندگان ملت برای عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انتخاب شدند.

انتخاب علی اصغر نخعی راد و غلامرضا توکل شوریجه به عنوان عضو هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورا‌ها و نیز انتخاب محمد جلالی به عنوان ناظر در شورای عالی حفاظت محیط زیست دیگر انتخاب وکلای ملت در جریان انتخاب نمایندگان مجلس در مجامع و شورا‌های کشور بود. امروز همچنین سیدعلی یزدی خواه و علی شیرین زاد به عنوان عضو ناظر در ستاد امر به معروف و نهی از منکر انتخاب شدند.