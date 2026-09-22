در راستای ادامه طرح مهتاب (مدیریت هوشمند تلفات انرژی) در چهارمحال و بختیاری ۳۴ دستگاه ماینر غیر مجاز در پوشش فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خانگی در شهرستان شهرکرد شناسایی ، جمع آوری و مورد پیگرد قانونی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل شرکت توزیع برق استان گفت: با همکاری نیرو‌های انتظامی تعداد ۳۴ دستگاه ماینر غیر مجاز در شهرستان شهرکرد در پوشش فعالیت‌های کشاورزی صنعتی و خانگی شناسایی، جمع آوری مورد پیگرد قانونی قرار گرفت.

مجید فرهزاد با اشاره به اینکه تاکنون ۵۵۷ ماینر غیر مجاز از ۱۷ مرکز در سطح استان کشف شده است گفت: توان مصرفی این ۳۴ دستگاه مکشوفه ۸۰هزار و ۷۰۰ کیلووات ساعت (ماهیانه) برآورد می‌شود که معادل مصرف ۳۰۰ خانوار رعایت کننده الگوی مصرف است.

مجید فرهزاد تاکید کرد: برخورد با استخراج کنندگان غیر مجاز رمز ارز از اولویت‌های جدی صنعت برق است چرا که فعالیت این مراکز علاوه بر تحمیل خسارت به شبکه و تضییع حقوق عمومی موجب اختلال در تامین برق پایدار مشترکین می‌شود.

با بهره‌وری از روش‌های نوین و کارآمد، رصد، پایش و برخورد با متخلفان این حوزه با جدیت کامل در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری با قدردانی از همکاری مردم و نهاد‌های نظارتی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه استخراج غیرمجاز رمزارز، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا تلفن شبانه روزی ۱۲۱ اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.