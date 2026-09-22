رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از ثبت و مستندسازی زادآوری اردک سرسفید گونه در معرض خطر پس از چند سال در تالاب بین‌المللی قوریگل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، یدالله آذرهوا با اشاره به بهبود وضعیت آبی تالاب بین‌المللی قوریگول در سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اظهار کرد:پس از چند سال کاهش حضور پرندگان شاخص خوشبختانه امسال شاهد بازگشت اردک سرسفید به این تالاب و ثبت زادآوری این گونه ارزشمند بودیم.

وی افزود:در سال‌های اخیر به‌ دلیل تامین نشدن مناسب حقابه تالاب قوریگل حضور برخی از پرندگان شاخص از جمله اردک سرسفید کاهش یافته بود؛ اما بهبود بارش‌های فصلی و آبگیری نسبی مناسب تالاب در سال آبی امسال، شرایط زیستگاهی مطلوب‌تری برای حضور و زادآوری این گونه فراهم کرد.

آذرهوا با بیان اینکه اردک سرسفید یکی از گونه‌های شاخص تالاب بین‌المللی قوریگل و دارای ارزش حفاظتی بین‌المللی است گفت: حضور یا عدم حضور این گونه می‌تواند به‌ عنوان یکی از شاخص‌های مهم وضعیت اکولوژیکی و مطلوبیت زیستگاه تالاب برای تنوع زیستی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های آذربایجان شرقی ادامه داد: این رخداد مهم با تلاش شبانه‌روزی همکاران و به‌ویژه محیط‌بانان تالاب قوریگل ثبت و مستندسازی شد و مراتب به اطلاع دوستداران و علاقه‌مندان محیط زیست رسید.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای عملیات ساماندهی مسیر آبرسانی تالاب، بهبود وضعیت آبگیری و تامین حقابه قوریگل شاهد ارتقای بیش از پیش وضعیت اکولوژیکی تالاب و افزایش تنوع زیستی آن باشیم.