به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمود نجفی عرب در نشست هیئت نمایندگان تهران به آمار رسمی کمرک کشور در بحث واردات و صادرات اشاره کرد و افزود: ارزش صادرات کشور در ۵ ماهه نخست امسال ۲۵ و ۸ دهم درصد با کاهش مواجه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار صادرات غیر نفتی ایران کاهش داشته است.

وی گفت: ارزش واردات نیز ۲۵ و ۱۹ صدم درصد کاهش داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، مجموعه واردات کشور ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار مواجه بوده است.



رئیس اتاق تهران افزود: کل مبادلات تجاری کشور در 5 ماهه نخست امسال 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.



وی گفت: مجموعه تجارت خارجی کشور در 5 ماهه نخست امسال 33 میلیارد و 650 میلیون دلار گزارش شده است.



نجفی عرب افزود: همچنین در این مدت 27 هزار و 235 خودرو به ارزش 743 میلیون دلار واردات خودرو داشتیم .



وی گفت: واردات کوله بری نیز حدود 396 میلیون دلار بوده است .