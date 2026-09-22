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در نشست کارگروه پسماند شهرستان میبد، روند اجرای مصوبات استانی برای ساماندهی محلهای تخلیه و دفن پسماند، پاکسازی محل تخلیه پسماندهای شهری میبد و تعیین تکلیف محل دفن پسماند بفروئیه بررسی و بر تسریع در اجرای این مصوبات تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشست کارگروه پسماند شهرستان میبد به ریاست دهقانی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میبد، با هدف پیگیری مصوبات کارگروه پسماند استان و بررسی آخرین اقدامات دستگاههای مسئول برگزار شد.
در این نشست، آخرین اقدامات انجامشده در اجرای مصوبه شماره یک صورتجلسه کمیته فنی پسماند استان در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این مصوبه، شهرداری ندوشن موظف است تا پایان مهرماه امسال نسبت به فنسکشی اطراف محل تخلیه زباله این شهر اقدام کند. همچنین مقرر شد سایر موارد مطرحشده در صورتجلسه کمیته فنی پسماند نیز مطابق برنامه زمانبندی پیگیری و اجرا شود.
دهقانی همچنین با اشاره به تعیین تکلیف زمین گود پسماند ندوشن گفت: شهرداری ندوشن باید تا پایان سال جاری اقدامات لازم برای واگذاری زمین گود پسماند از منابع طبیعی شهرستان را انجام دهد.
در ادامه این نشست، مقرر شد شهرداری میبد تا پایان مهرماه نسبت به اجرای مصوبات مربوط به پاکسازی محل تخلیه پسماندهای شهری میبد اقدام کند و گزارش اقدامات انجامشده را در نیمه مهرماه به فرمانداری ارائه دهد.
در این نشست همچنین وضعیت محل دفن پسماند شهری بفروئیه مورد بررسی قرار گرفت و بر پیگیری اقدامات لازم برای ساماندهی محلهای تخلیه و دفن پسماند در سطح شهرستان تأکید شد.
این نشست با تأکید بر تسریع در اجرای مصوبات، تعیین تکلیف محلهای تخلیه و دفن پسماند و بهبود وضعیت مدیریت پسماند شهرستان میبد به کار خود پایان داد.