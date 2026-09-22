به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،استاندار خراسان رضوی در جلسه کارگروه پایش و راهبری پروژه‌های کلان استان گفت: طرح های کلان استان در یک برنامه صد هفته‌ای رصد و پایش می‌شوند و محور کار، تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام و تبدیل ایده‌های بزرگ به طرح های قابل اجراست.

غلامحسین مظفری افزود: در برنامه سال ۱۴۰۵، سه موضوع به عنوان محورهای اصلی کار در نظر گرفته شده است که نخستین آن، مسائل جاری است که باید در چارچوب بودجه سالانه و وظایف قانونی دستگاه‌ها بدون تأخیر انجام شود. محور دوم، طرحهای نیمه‌تمام در حوزه‌های مختلف است؛ بخشی از این طرح ها ازسوی دستگاه‌های دولتی و بخشی نیز توسط بخش خصوصی آغاز شده‌اند که باید وضعیت آنها مشخص شود و در موارد لازم مورد حمایت قرار گیرند تا به سرانجام برسند.

وی گفت: محور سوم نیز تبدیل ایده‌ها به طرحهای قابل اجراست و دبیرخانه کارگروه باید اطلاعات کامل و بسته‌های پیشنهادی مربوط به این موضوع را جمع‌آوری و آماده کند. بخشی از زمان را برای این کار اختصاص داده‌ایم تا ضمن کنترل و پایش طرحها، موانع آنها را نیز برطرف و برای به نتیجه رسیدن طرح‌ها کمک کنیم.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه شرایط عمومی کشور شرایط عادی نیست، گفت: نمی‌توان منتظر ماند تا منابع معمول در اختیار طرحها قرار گیرد و باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد. استفاده از ظرفیت مولدسازی یکی از این ظرفیت‌ها است. زمینه‌های مولدسازی طی سه تا چهار سال گذشته فراهم شده و باید از این ظرفیت برای پیشبرد طرحهای مهم استفاده شود.

مظفری گفت: نباید طرحها را صرفاً به عنوان یک تکلیف اداری ببینیم و موضوع نباید به برگزاری جلسه و ارائه گزارش محدود شود؛ آنچه اهمیت دارد، به سرانجام رسیدن طرحهاست.

او با تأکید بر ضرورت حرکت واقع‌بینانه و پرهیز از شعارزدگی افزود: باید آرام و بی‌سروصدا کار را پیش ببریم، از فرصت‌های موجود استفاده کنیم، موانع را برطرف کنیم و نتیجه این اقدامات در نهایت به رضایت مردم منجر شود. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از طرحهای کلان در مشهد قرار دارند، لازم است برای طرح کلینیک ویژه بیمارستان قائم(عج) تاریخ مشخص بهره‌برداری روی آن اعلام شود تا اگر تأخیری در اجرای طرح ایجاد شد، موضوع برای مردم نیز شفاف باشد.

استاندار خراسان رضوی گفت: هدف کارگروه الزاماً راه‌اندازی طرحهای جدید نیست، بلکه موضوع های مهم استان باید مورد مطالعه قرار گیرند و برای طرحهای بزرگ، مطالعات، مجوزها و مقدمات لازم از هم‌اکنون فراهم شود، سرمایه‌گذاران نیز از قبل شناسایی و آماده شوند تا اگر شرایط کشور تغییر کرد، استان طرحهای بزرگ، قابل دفاع و آماده ارائه داشته باشد و بتواند در حوزه‌های مختلف چندین پروژه مشخص را برای اجرا معرفی کند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت پروژه‌های بزرگ در مشهد و استان گفت: شرایط کشور حتماً تغییر خواهد کرد و باید از هم‌اکنون برای آن زمان آماده باشیم و پروژه‌هایی در تراز بین‌المللی و قابل دفاع داشته باشیم.

مظفری با اشاره به پروژه بیمارستان هزار تختخوابی مشهد اظهار کرد: این طرح در جریان سفر هیأت اقتصادی استان به چین مورد توجه یک شرکت چینی قرار گرفت؛ این شرکت یکی از هشت شرکت بزرگ چین و جهان است و درباره این طرح پیگیری‌هایی داشت و این پرسش مطرح شد که چرا طرح پیش نرفته است. طرح بیمارستان هزار تختخوابی مشهد در چارچوب توافقات و تفاهمات انجام‌شده همچنان از اولویت‌های استان است و باید برای پیشبرد آن اقدام شود.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: سه محور مسائل جاری، تکمیل و تعیین تکلیف طرحهای نیمه‌تمام و تبدیل ایده‌ها به طرحهای اجرایی باید همزمان دنبال شود و هر یک از این محورها نیازمند اقدام مشخص است.

مظفری افزود: مشهد و خراسان رضوی طرحهای بسیار بزرگی دارند که آثار آنها تنها محدود به استان نیست و می‌تواند در سطح منطقه‌ای و ملی نیز اثرگذار باشد؛ بنابراین باید برای این طرحها برنامه مشخص و قابل اجرا داشته باشیم.

سپس جواد خدایی، مشاور عالی استاندار و مسئول پیگیری پروژه‌های کلان و طرح‌های ویژه خراسان رضوی اظهار کرد: کارگروه پایش و راهبری پروژه‌های کلان استان از سوم مردادماه به‌صورت جدی آغاز به کار کرد و در هشت هفته گذشته، مقدمات کار فراهم و کمیته‌ها و کارگروه‌های مربوط تشکیل شد و برخی طرحهای غیرفعال نیز فعال‌تر شدند. برای طرحهای کلان، یک برنامه زمان‌بندی صد هفته‌ای و تقویم اجرایی تدوین شده است و نخستین محصول این برنامه، پروژه کلینیک ویژه بیمارستان قائم(عج) است که بزرگترین کلینیک بیمارستانی شرق کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: ساختمان‌های بیمارستان قائم که متعلق به دهه ۴۰ هستند، علاوه بر فرسودگی، از نظر هویتی و تاریخی نیز اهمیت دارند و پروژه کلینیک ویژه در حاشیه خیابان احمدآباد، که دارای بافت تاریخی ثبت‌شده است، از نظر منظر و نقش هویتی اثرگذار خواهد بود. عملکرد کلینیک‌ها نیز در فرآیند درمان بسیار مهم است و می‌تواند بار بیمارستان را سبک‌تر یا سنگین‌تر کند و روند ارائه خدمات را روان‌تر یا با اختلال مواجه سازد. این پروژه در حال حاضر فعال شده، منابع آن از محل مولدسازی املاک مازاد دانشگاه تأمین شده و پیمانکار نیز مشغول به کار است و بر اساس برنامه زمان‌بندی تدوین‌شده، باید تا پایان پروژه پیگیری شود؛ چراکه با وجود زیربنای کمتر از ۱۰ هزار مترمربع، از پروژه‌های کلیدی نه‌تنها در حوزه درمان مشهد، بلکه در شرق کشور است و حضور مراجعه‌کنندگانی از استان‌ها و حتی کشور‌های همسایه، اهمیت این مرکز را نشان می‌دهد.

در ادامه علیرضا مسلم، معاون توسعه، مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی، پروژه بیمارستان طالقانی و طرح کلینیک دبیری بیمارستان قائم از جمله سه طرح مهم و کلیدی دانشگاه هستند که با توجه به اینکه میزان تخصیص اعتبارات عمرانی در کشور حدود هشت درصد است، منابع مورد نیاز آنها از محل مولدسازی تأمین می‌شود. یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی هر بیمارستان، کلینیک‌های سرپایی آن است و در حال حاضر روزانه نزدیک به ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ مراجعه‌کننده به درمانگاه فعلی بیمارستان قائم داریم که رضایتمندی مناسبی ایجاد نکرده است؛ ضرورت اجرای این طرح از سال ۱۳۹۰ احساس شد و به دلیل محدودیت منابع اعتباری، دستور داده شد در اولویت قرار گیرد.

در ابتدای این جلسه، استاندار خراسان رضوی و رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کل کشور از روند اجرای طرح ساخت کلینیک ویژه بیمارستان قائم (عج)، بزرگترین کلینیک بیمارستانی شرق کشور نیز، بازدید کردند.