فرمانده انتظامی شهرستان ری از اجرای طرح نظارت و ساماندهی واحدهای صنفی در محدوده کلانتری ۱۶۸ سیزده‌آبان خبر داد و گفت: در جریان بازدید از صنوف، با یک واحد متخلف که اقدام به نگهداری و عرضه اجزای گوسفند بدون رعایت نکات بهداشتی می‌کرد، برخورد قانونی شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مافی گفت: در راستای نظارت بر فعالیت واحد‌های صنفی و ساماندهی این واحدها، طرح بازدید و کنترل صنوف در محدوده کلانتری ۱۶۸ سیزده‌آبان اجرا شد.

وی افزود: در جریان این طرح، از واحد‌های صنفی مختلف بازدید به عمل آمد که بسیاری از متصدیان، ضوابط قانونی و صنفی را رعایت کرده و عملکرد مناسب آنها موجب رضایتمندی شهروندان شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ری ادامه داد: با این حال، در جریان بازدید‌ها تعدادی از صنوف بدون توجه به قوانین و ضوابط، مرتکب تخلف شدند که مأموران در یکی از موارد با واحد صنفی برخورد کردند که اقدام به نگهداری و عرضه اجزای گوسفند بدون رعایت نکات بهداشتی می‌کرد.

مافی ادامه داد: رعایت قوانین و ضوابط صنفی و بهداشتی از الزامات فعالیت واحد‌های صنفی است و متصدیان در قبال نحوه فعالیت و خدمات ارائه‌شده به شهروندان مسئولیت دارند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: بازدید و نظارت بر واحد‌های صنفی در نقاط مختلف شهرستان ری ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا جرم در واحد‌های صنفی، با متصدیان متخلف مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی در پایان با تقدیر از صنوفی که ضوابط و هنجار‌های قانونی را رعایت می‌کنند، گفت: سوابق مثبت واحد‌های صنفی قانون‌مدار در فرآیند‌های آتی امور صنفی از جمله تمدید یا صدور جواز کسب مورد توجه قرار خواهد گرفت.