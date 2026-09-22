امام جمعه کیش، گفت: هفته دفاع مقدس، یادآور استقامت، پایداری، صلابت، توکل و اخلاص ملت ایران است و انتقال ارزش‌های دوران دفاع مقدس به نسل جدید ضروری است.

هفته دفاع مقدس، یادآور استقامت، توکل و اخلاص ملت ایران

هفته دفاع مقدس، یادآور استقامت، توکل و اخلاص ملت ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در مراسم غبارروبی مزار شهدای گمنام در مسجد امام حسن مجتبی (ع)، گفت: فرهنگ دفاع مقدس باید به نسل جدید منتقل شود.

او افزود: برنامه‌های هفته دفاع مقدس فرصتی برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس است و یاد و خاطره شهدا می‌تواند جوانان و نوجوانان را با صلابت، ایستادگی، ایمان، اخلاص و معنویت آشنا کند و آنان را در این مسیر هدایت کند.

امام جمعه کیش با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس، افزود: از الگوی دفاع مقدس در جنگ‌های تحمیلی اخیر نیز استفاده شده است و دشمن در برابر ایستادگی ملت ایران وادار به پذیرش شکست شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز، دفاع مقدس را الگویی برای آینده ایران اسلامی و دیگر کشور‌ها دانست و گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مقاومت و پایداری در کشور‌های دیگر نیز تقویت شده است.