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امام جمعه کیش، گفت: هفته دفاع مقدس، یادآور استقامت، پایداری، صلابت، توکل و اخلاص ملت ایران است و انتقال ارزشهای دوران دفاع مقدس به نسل جدید ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز در مراسم غبارروبی مزار شهدای گمنام در مسجد امام حسن مجتبی (ع)، گفت: فرهنگ دفاع مقدس باید به نسل جدید منتقل شود.
او افزود: برنامههای هفته دفاع مقدس فرصتی برای انتقال ارزشهای دفاع مقدس است و یاد و خاطره شهدا میتواند جوانان و نوجوانان را با صلابت، ایستادگی، ایمان، اخلاص و معنویت آشنا کند و آنان را در این مسیر هدایت کند.
امام جمعه کیش با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس، افزود: از الگوی دفاع مقدس در جنگهای تحمیلی اخیر نیز استفاده شده است و دشمن در برابر ایستادگی ملت ایران وادار به پذیرش شکست شده است.
حجتالاسلام والمسلمین بینیاز، دفاع مقدس را الگویی برای آینده ایران اسلامی و دیگر کشورها دانست و گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مقاومت و پایداری در کشورهای دیگر نیز تقویت شده است.