نعمتی اولین طلای ایران را در ناگویا ۲۰۲۶ ضرب کرد
مرتضی نعمتی نخستین مدال طلای کاروان ورزشی کشورمان را به نام خود ثبت کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دومین نماینده کاراته ایران در مسابقات فینال کاراته در روز سوم این دوره از بازیها، حریف ترکمنستانی خود را در مبارزه نهایی شکست داد و طلای نخست کاروان ورزشی ایران را کسب کرد.
نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم پس از یک دور استراحت، مقابل «آژیکانوف» از قزاقستان و «آلوین بایتخان» از فیلیپین را با اقتدار شکست داد و راهی دیدار نهایی شد.
کاراته کای قمی کشورمان در دیدار پایانی «نازمرادف» از ترکمنستان را نیز شکست داد و به نشان طلا دست پیدا کرد.
پیش از نعمتی، تیم ملی کاتای بانوان با ترکیب فاطمه صادقی، زینبالسادات حسینی و سپیده امینی در مبارزه نهایی به ویتنام باخت و مدال نقره گرفت .