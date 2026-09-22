به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دومین نماینده کاراته ایران در مسابقات فینال کاراته در روز سوم این دوره از بازیها، حریف ترکمنستانی خود را در مبارزه نهایی شکست داد و طلای نخست کاروان ورزشی ایران را کسب کرد.

نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم پس از یک دور استراحت، مقابل «آژیکانوف» از قزاقستان و «آلوین بایتخان» از فیلیپین را با اقتدار شکست داد و راهی دیدار نهایی شد.

کاراته کای قمی کشورمان در دیدار پایانی «نازمرادف» از ترکمنستان را نیز شکست داد و به نشان طلا دست پیدا کرد.

پیش از نعمتی، تیم ملی کاتای بانوان با ترکیب فاطمه صادقی، زینب‌السادات حسینی و سپیده امینی در مبارزه نهایی به ویتنام باخت و مدال نقره گرفت .