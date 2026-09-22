فرماندهی انتظامی لرستان با برگزاری مراسم «لبخند مهر»، ضمن استقبال از کلاس‌اولی‌ها، بر نقش حمایتی و اجتماعی پلیس در کنار خانواده‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، همزمان با بازگشایی مدارس، معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان لرستان در اقدامی فرهنگی، مراسم «جشن عاطفه‌ها» را با حضور مسئولان انتظامی، اولیا و دانش‌آموزانِ تازه‌وارد برگزار کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان در این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی گفت: «پلیس در کنار وظایف ذاتی خود در تأمین امنیت، حامی کودکان و آینده‌سازان این سرزمین است. هدف ما از برگزاری این مراسم این است که دانش‌آموزان، پلیس را در کنارِ لباسِ اقتدار، به عنوان دوست و حامی خود در جامعه بشناسند.»

سرهنگ یوسف احمدی‌پور، افزود: «ترویج فرهنگ مهرورزی و ایجاد خاطره‌ای خوش از اولین روز مدرسه، بخشی از برنامه‌های اجتماعی ماست تا فضای آموزشی با آرامش و شادی آغاز شود.»

در پایان این مراسم که با استقبال گرم خانواده‌ها همراه بود، هدایای یادبودی به دانش‌آموزان اهدا شد تا لبخند آغاز مهر، برای این کلاس‌اولی‌ها ماندگار شود.