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فرماندهی انتظامی لرستان با برگزاری مراسم «لبخند مهر»، ضمن استقبال از کلاساولیها، بر نقش حمایتی و اجتماعی پلیس در کنار خانوادهها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، همزمان با بازگشایی مدارس، معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان لرستان در اقدامی فرهنگی، مراسم «جشن عاطفهها» را با حضور مسئولان انتظامی، اولیا و دانشآموزانِ تازهوارد برگزار کرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان در این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی گفت: «پلیس در کنار وظایف ذاتی خود در تأمین امنیت، حامی کودکان و آیندهسازان این سرزمین است. هدف ما از برگزاری این مراسم این است که دانشآموزان، پلیس را در کنارِ لباسِ اقتدار، به عنوان دوست و حامی خود در جامعه بشناسند.»
سرهنگ یوسف احمدیپور، افزود: «ترویج فرهنگ مهرورزی و ایجاد خاطرهای خوش از اولین روز مدرسه، بخشی از برنامههای اجتماعی ماست تا فضای آموزشی با آرامش و شادی آغاز شود.»
در پایان این مراسم که با استقبال گرم خانوادهها همراه بود، هدایای یادبودی به دانشآموزان اهدا شد تا لبخند آغاز مهر، برای این کلاساولیها ماندگار شود.