معاون فرهنگی نیروی زمینی سپاه از بررسی طرح خانه‌های قرآن با هدف احیای جلسات قرآن در منازل و محلات خبر داد و گفت: تلاش می‌شود خانواده‌ها با برگزاری جلسات قرآنی، نقش بیشتری در ترویج فرهنگ قرآن در جامعه ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون فرهنگی نیروی زمینی سپاه در مراسم اختتامیه بیست‌وهشتمین دوره مسابقات قرآن کریم خانواده کارکنان نیروی زمینی سپاه در قم، از بررسی طرح خانه‌های قرآن برای احیای جلسات قرآنی در خانواده‌ها و محلات خبر داد.

سرهنگ مهدی اسماعیلی گفت: این طرح هنوز در قالب دستورالعمل نهایی ابلاغ نشده، اما هدف آن فراهم کردن زمینه برگزاری جلسات قرآن در منازل، میان همسایگان، اقوام و دوستان است.

وی افزود: خانواده‌ها می‌توانند متناسب با توان خود زمینه برگزاری جلسات قرآن را فراهم کنند و مجموعه فرهنگی نیروی زمینی سپاه نیز از این حرکت حمایت و برای آن مشوق ایجاد خواهد کرد.

معاون فرهنگی نیروی زمینی سپاه همچنین با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده در جریان مسابقات قرآن گفت: برگزاری کرسی‌های تلاوت در شهرها، اضافه شدن بخش مداحی و ذاکران اهل‌بیت، برگزاری مسابقات قرآنی در سطح قرارگاه‌ها و ارتقای فضاسازی برنامه‌های قرآنی از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده است.

اسماعیلی با اشاره به بیست‌وهشتمین دوره مسابقات قرآن کریم خانواده کارکنان نیروی زمینی سپاه گفت: در مرحله مقدماتی این مسابقات سه هزار و ۵۰۰ نفر شرکت کردند که یک هزار و ۵۰۰ نفر به مرحله نیمه‌نهایی راه یافتند و در مرحله نهایی نیز ۴۸۶ نفر حضور داشتند.

وی افزود: از شرکت‌کنندگان مرحله نهایی، ۱۹۲ نفر از آقازاده‌ها و پسران و ۲۱۵ نفر از همسران و دختران خانواده کارکنان بودند که در رشته‌های مختلف با یکدیگر رقابت کردند.

معاون فرهنگی نیروی زمینی سپاه همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره آموزشی هوش مصنوعی ویژه خانواده کارکنان خبر داد و گفت: این دوره در صورت ثبت‌نام حداقل هزار نفر، با هزینه‌ای بسیار پایین‌تر از هزینه اصلی در اختیار خانواده‌ها قرار خواهد گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ثبت و مستندسازی خاطرات، تصاویر، فیلم‌ها و روایت‌های خانواده‌ها و کارکنان از دوران دفاع مقدس و حوادث پس از آن تأکید کرد.

در پایان این مراسم که در مجتمع فرهنگی تربیتی ولایت قم برگزار شد، از برگزیدگان بیست‌وهشتمین دوره مسابقات قرآن کریم خانواده کارکنان نیروی زمینی سپاه تقدیر شد.