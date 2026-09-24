\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646\u060c\ufe0f\u00a0 \u0628\u0631\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u06a9\u0645\u06cc\u062a\u0647 \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0628\u06cc\u0627\u0631\u062c\u0645\u0646\u062f \u06af\u0641\u062a : \u0627\u0631\u0632\u0634 \u0647\u0631 \u0628\u0633\u062a\u0647 \u06f2 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0648 \u06f5\u06f0\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a .\n