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در مرحله پایانی رقابتهای لیگ رولر اسکی کشور، ورزشکاران تیم رولر اسکی استان اصفهان خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این رقابتها ۲۴ تیم از سراسر کشور در ماده ۵۰۰۰ متر استقامت به رقابت پرداختند که در بخش پسران و در رده سنی نوجوانان ماهان باتوانی، در رده سنی نونهالان سینا احمدی و در رده سنی خردسالان مهیار باتوانی از استان اصفهان عنوان نایب قهرمانی را کسب را کسب کردند.
در بخش دختران و در رده سنی نوجوانان هم مریم لاچیانی از استان اصفهان توانست بر سکوی قهرمانی بایستد.
در رده سنی جوانان سما احمدی و رده سنی خردسالان نیلا یسلیانی هم از استان اصفهان به مقام دومی این دوره از مسابقات دست یافتند.
در مجموع نتایج تیمی این رقابتها و پس از برگزاری دو مرحله لیگ رولر اسکی کشور تیم هیات اسکی و ورزشهای زمستانی استان اصفهان در رده زیر ۱۶ سال آقایان قهرمان و در بخش بانوان زیر ۱۶ سال هم عنوان نایب قهرمانی را کسب کردند.
رقابتهای لیگ رولر اسکی کشور در دو بخش بانوان و آقایان و در ردههای سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مدت دو روز به میزبانی استان قزوین برگزار شد.