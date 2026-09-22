به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نرگس صلواتی با اشاره به برگزاری مرحله احراز صلاحیت عمومی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ در این استان گفت: در مدت سه روز حدود ۵۵۰ نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۴ استان اصفهان مراحل احراز صلاحیت عمومی خود را به پایان رساندند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان اصفهان افزود: فرآیند احراز صلاحیت عمومی با بهره‌گیری از ظرفیت قضات و اساتید مجرب و بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های تعیین‌شده از سوی مرکز وکلا انجام شد.

وی ادامه داد: پس از طی مراحل قانونی و احراز صلاحیت عمومی، پذیرفته‌شدگان مطابق فرآیند تعیین‌شده وارد مراحل بعدی از جمله معرفی به استان، تشکیل پرونده و متعاقب آن شرکت در دوره توجیهی و شروع کارآموزی خواهند شد

رئیس مرکز وکلای استان اصفهان گفت: داوطلبان برای اطلاع از زمان‌بندی مراحل، نتایج و فرآیند‌های پس از قبولی، اخبار و اطلاعیه‌های منتشرشده از سوی مرکز را مبنا قرار دهند و به اطلاعات منتشرشده در کانال‌ها و منابع غیررسمی استناد نکنند.