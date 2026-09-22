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رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان اصفهان: ۵۵۰نفر از پذیرفتهشدگان آزمون وکالت ۱۴۰۴ در اصفهان احراز صلاحیت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نرگس صلواتی با اشاره به برگزاری مرحله احراز صلاحیت عمومی پذیرفتهشدگان آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ در این استان گفت: در مدت سه روز حدود ۵۵۰ نفر از پذیرفتهشدگان آزمون وکالت ۱۴۰۴ استان اصفهان مراحل احراز صلاحیت عمومی خود را به پایان رساندند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان اصفهان افزود: فرآیند احراز صلاحیت عمومی با بهرهگیری از ظرفیت قضات و اساتید مجرب و بر اساس ضوابط و دستورالعملهای تعیینشده از سوی مرکز وکلا انجام شد.
وی ادامه داد: پس از طی مراحل قانونی و احراز صلاحیت عمومی، پذیرفتهشدگان مطابق فرآیند تعیینشده وارد مراحل بعدی از جمله معرفی به استان، تشکیل پرونده و متعاقب آن شرکت در دوره توجیهی و شروع کارآموزی خواهند شد
رئیس مرکز وکلای استان اصفهان گفت: داوطلبان برای اطلاع از زمانبندی مراحل، نتایج و فرآیندهای پس از قبولی، اخبار و اطلاعیههای منتشرشده از سوی مرکز را مبنا قرار دهند و به اطلاعات منتشرشده در کانالها و منابع غیررسمی استناد نکنند.