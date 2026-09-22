به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: این طرح با هدف صیانت و حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، با حضور یگان‌های حفاظتی دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در شهرستان بیرجند اجرا شد.

سرهنگ برزگر افزود: در اجرای این طرح، مدیر امور اراضی استان به همراه یگان حفاظت امور اراضی جهاد کشاورزی، یگان‌های حفاظتی منابع طبیعی، محیط‌زیست، راه و شهرسازی، و نیروی انتظامی نیز حضور داشتند.

وی با اشاره به اهمیت همکاری بین دستگاهی در صیانت از سرمایه‌های ملی افزود: یکی از برنامه‌های مهم این طرح، بازدید و گشت‌زنی در عرصه‌های مختلف و شناسایی و اعلام موارد خاص و تخلفات احتمالی برای پیشگیری از آسیب به منابع و سرمایه‌های ملی، فرهنگی و تاریخی استان است.

سرهنگ برزگر افزود: در جریان اجرای این طرح، نیرو‌های یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با پایش و گشت‌زنی در محدوده‌های مورد نظر، وضعیت آثار و محوطه‌های تاریخی را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند و در صورت مشاهده موارد مشکوک یا اقدامات مغایر با ضوابط حفاظتی، موضوع برای بررسی و اقدام قانونی به مراجع مربوطه اعلام خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تأکید کرد: حفاظت از آثار و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های متولی است و اجرای طرح‌های مشترک و گشت‌های تلفیقی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از تعرض به عرصه‌های تاریخی و فرهنگی و صیانت از میراث ارزشمند خراسان جنوبی داشته باشد.