­وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خودرو‌های داخلی گفت: مردم از خودرو‌های ساخت داخل رضایت ندارند و انتظار می‌رود روند بهبود کیفیت و خدمات پس از فروش برای مشتری، قابل لمس باشد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد اتابک در بازدید از شرکت ایران‌خودرو با اشاره به حمایت‌های دولت چهاردهم از تولید افزود: ایران‌خودرو به دلیل جایگاه ویژه‌ای که در اقتصاد کشور دارد، یک شرکت اقتصادی عادی نیست و انتظار می‌رود از ظرفیت‌های این مجموعه برای ارتقای ساخت داخل و کاهش ارزبری استفاده شود.

وی با بیان اینکه میزان ارز اختصاص‌یافته به ایران‌خودرو در سال گذشته و امسال از بسیاری از شرکت‌ها، از جمله سایپا، بیشتر بوده است، گفت: وزارت صمت همچنین برای تأمین تسهیلات مورد نیاز ایران‌خودرو و قطعه‌سازان، پیگیری‌های لازم را انجام داده است.

اتابک با تأکید بر اینکه حمایت از تولید، بخشی از سیاست‌های دولت است، افزود: در مقابل این حمایت‌ها، انتظار ما این است که ایران‌خودرو برنامه مشخصی برای افزایش ساخت داخل و کاهش ارزبری داشته باشد.

وزیر صمت همچنین بر توسعه بن سازه‌های (پلتفرم) جدید و قوای محرکه تأکید کرد و گفت: ایران‌خودرو باید در این زمینه پیشرو باشد و به سمت فناوری‌هایی حرکت کند که در کنار کیفیت و دوام، کاهش مصرف سوخت و صرفه‌جویی ارزی را نیز به همراه داشته باشد.

وی درباره کیفیت خودرو و خدمات پس از فروش نیز گفت: از ایران‌خودرو به دلیل میزان تولید (تیراژ) بالاتر، انتظار بیشتری داریم و اگرچه اقداماتی برای اصلاح خدمات انجام شده، مردم از خودرو‌های ساخت داخل رضایت ندارند.

اتابک تأکید کرد: انتظار این است که روند بهبود کیفیت و خدمات پس از فروش به شکلی پیگیری شود که مشتری بتواند آثار آن را احساس کند و نتیجه اقدامات ایران‌خودرو در کارنامه این مجموعه قابل مشاهده باشد.

وزیر صمت افزود: ایران‌خودرو وارث مشکلات و ناترازی‌های مختلفی است، اما آنچه اهمیت دارد این است که مجموعه فعلی بتواند در دوره فعالیت خود، کارنامه‌ای از بهبود کیفیت، افزایش ساخت داخل، کاهش ارزبری و ارتقای رضایت مشتریان ارائه کند.