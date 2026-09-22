کشف ۲۵۰۰ کیلوگرم برنج فاقد مجوز در پاوه
فرمانده انتظامی پاوه گفت: با تلاش پلیس ۲۵۰۰ کیلوگرم برنج فاقد مجوز به ارزش ۵ میلیارد ریال کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه
، سرهنگ احمد رستمی گفت: ماموران ایستگاه بازرسی ملندر پاوه هنگام گشتزنی و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک جهت بازرسی آن را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران پس از توقیف خودرو و در بازرسیهای انجام گرفته ۲۵۰۰ کیلوگرم برنج فاقد مجوز به ارزش ۵ میلیارد ریال کشف کردند.
فرمانده انتظامی از دستگیری یک نفر در این راستا خبر داد.